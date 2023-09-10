Группа H. Дания вырвала победу в Финляндии в конце игры
Хейбьерг принес победу своей команде, забив на 87-й минуте.
Состоялся поединок группы Н отбора на Евро-2-24, в котором играли национальные сборные Финляндии и Дании.
Счет 0:0 держался до 87 минут. На ней Пьер-Эмиль Хейберг забил гол и принес своей команде важную турнирную победу.
Квалификация на Евро-2024. Группа Н.
Финляндия – Дания – 0:1
Гол: Хейбьерг, 87.
Финляндия: Градецки - Алхо (Сойри, 62), Хосконен, Иванов, Пелтола, Нисканен (Уронен, 12) - Кайринен, Шуллер (Антман, 62), Камара - Пукки (Похьянпало, 62), Каллман (Тейлор, 84).
Дания: Шмайхель - Р. Кристенсен (В. Кристенсен, 80), Андерсен, А. Кристенсен, Меле - Норгард (Дилейни, 75), Хейбьерг - Эріксен - Сков (Кьер, 80), Винд (Ю. Поульсен, 66), Линдстрем (Хойлунд, 46)
События матча
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