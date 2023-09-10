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Евро
Финляндия
10.09.2023 19:00 – FT 0 : 1
Дания
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10 сентября 2023, 21:05 | Обновлено 10 сентября 2023, 22:06
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Группа H. Дания вырвала победу в Финляндии в конце игры

Хейбьерг принес победу своей команде, забив на 87-й минуте.

10 сентября 2023, 21:05 | Обновлено 10 сентября 2023, 22:06
480
0
Группа H. Дания вырвала победу в Финляндии в конце игры
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок группы Н отбора на Евро-2-24, в котором играли национальные сборные Финляндии и Дании.

Счет 0:0 держался до 87 минут. На ней Пьер-Эмиль Хейберг забил гол и принес своей команде важную турнирную победу.

Квалификация на Евро-2024. Группа Н.

Финляндия – Дания – 0:1

Гол: Хейбьерг, 87.

Финляндия: Градецки - Алхо (Сойри, 62), Хосконен, Иванов, Пелтола, Нисканен (Уронен, 12) - Кайринен, Шуллер (Антман, 62), Камара - Пукки (Похьянпало, 62), Каллман (Тейлор, 84).

Дания: Шмайхель - Р. Кристенсен (В. Кристенсен, 80), Андерсен, А. Кристенсен, Меле - Норгард (Дилейни, 75), Хейбьерг - Эріксен - Сков (Кьер, 80), Винд (Ю. Поульсен, 66), Линдстрем (Хойлунд, 46)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания).
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Источник Sport.ua
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