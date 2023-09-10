10 сентября на «Авива Стэдиум» пройдет матч 6-го тура квалификации Евро, в котором сборная Ирландии встретится со сборной Нидерландов. Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Ирландия

Команда достаточно давно уже не добивалась существенных успехов. Например, в прошлом году она закончила только на третьем месте в группе дивизиона В Лиги Наций - ниже Украины и Шотландии. Но судя по тому, что Стивен Кенни сохранил свой пост, руководство федерации понимает, что это и есть потолок возможностей для зеленых. В 2023-м году, после непростых 3:2 в товарищеском поединке с Латвией, были новые поражения, не только от фаворита, Франции, но и даже с Грецией (выездные 2:1). И только Гибралтар разгромили 3:0. В рамках нынешнего окна ирландцы начинали в Париже. И уже к началу 2-го тайма Мбаппе и компания оформила итоговые 2:0 в свою пользу.

Нидерланды

Сборная в свое время потеряла из-за того, что не смогла удержать Кумана - того сманили в Барселону, и от этого хуже стало, скорее всего, всем. И довольно ожидаемо именно на безработного Рональда сделали ставку зимой, после неплохого чемпионата мира, что стало последним успехом ван Гала. Но повторный дебют специалиста обернулся провалом в виде 0:4 в Париже с Францией. А летом, в домашнем финале четырех, голландцы проиграли и хорватам, 2:4, и итальянцам, 2:3. Не удивительно, что уже к началу осени пошли разговоры о возможной отставке. В прошлый четверг с Грецией наконец-то смогли показать убедительный футбол, доведя до разгромных 3:0 еще до перерыва. Но нужно продолжать в том же духе, чтобы выйти на Евро.

Статистика личных встреч

У Нидерландов в целом есть преимущество в истории противостояний. Но в 5 крайних очных поединках, начиная с 2000-го года, голландцы выиграли только однажды, при паре поражений. А в 2016-м, в последнем матче, все закончилось ничьей 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что ирландцам помогут даже родные стены, их козырь. Согласимся и поверим, что эти голландцы смогут выиграть 2-й поединок окна (коэффициент - 1,68).