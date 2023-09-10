Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ирландия – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Евро
Ирландия
10.09.2023 21:45 - : -
Нидерланды
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 15:02 | Обновлено 10 сентября 2023, 15:44
155
0

Ирландия – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 10 сентября в 21:45 по Киеву

10 сентября 2023, 15:02 | Обновлено 10 сентября 2023, 15:44
155
0
Ирландия – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

10 сентября на «Авива Стэдиум» пройдет матч 6-го тура квалификации Евро, в котором сборная Ирландии встретится со сборной Нидерландов. Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Ирландия

Команда достаточно давно уже не добивалась существенных успехов. Например, в прошлом году она закончила только на третьем месте в группе дивизиона В Лиги Наций - ниже Украины и Шотландии. Но судя по тому, что Стивен Кенни сохранил свой пост, руководство федерации понимает, что это и есть потолок возможностей для зеленых. В 2023-м году, после непростых 3:2 в товарищеском поединке с Латвией, были новые поражения, не только от фаворита, Франции, но и даже с Грецией (выездные 2:1). И только Гибралтар разгромили 3:0. В рамках нынешнего окна ирландцы начинали в Париже. И уже к началу 2-го тайма Мбаппе и компания оформила итоговые 2:0 в свою пользу.

Нидерланды

Сборная в свое время потеряла из-за того, что не смогла удержать Кумана - того сманили в Барселону, и от этого хуже стало, скорее всего, всем. И довольно ожидаемо именно на безработного Рональда сделали ставку зимой, после неплохого чемпионата мира, что стало последним успехом ван Гала. Но повторный дебют специалиста обернулся провалом в виде 0:4 в Париже с Францией. А летом, в домашнем финале четырех, голландцы проиграли и хорватам, 2:4, и итальянцам, 2:3. Не удивительно, что уже к началу осени пошли разговоры о возможной отставке. В прошлый четверг с Грецией наконец-то смогли показать убедительный футбол, доведя до разгромных 3:0 еще до перерыва. Но нужно продолжать в том же духе, чтобы выйти на Евро.

Статистика личных встреч

У Нидерландов в целом есть преимущество в истории противостояний. Но в 5 крайних очных поединках, начиная с 2000-го года, голландцы выиграли только однажды, при паре поражений. А в 2016-м, в последнем матче, все закончилось ничьей 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что ирландцам помогут даже родные стены, их козырь. Согласимся и поверим, что эти голландцы смогут выиграть 2-й поединок окна (коэффициент - 1,68).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
У Италии еще две потери перед матчем с Украиной
Словения – Украина. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала чемпионата Европы
Брайан КРИСТАНТЕ: «Должны выигрывать во вторник»
сборная Ирландии по футболу сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 сентября
Футбол | 10 сентября 2023, 14:53 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 сентября

Важные события во всех видах спорта

Английский журналист: «Судаков – следующая большая продажа Шахтера»
Футбол | 10 сентября 2023, 13:13 11
Английский журналист: «Судаков – следующая большая продажа Шахтера»
Английский журналист: «Судаков – следующая большая продажа Шахтера»

Адам Крафтон высоко оценил игру полузащитника

19-летняя королева США. Гофф наказала Соболенко и завоевала титул US Open
Теннис | 10.09.2023, 01:25
19-летняя королева США. Гофф наказала Соболенко и завоевала титул US Open
19-летняя королева США. Гофф наказала Соболенко и завоевала титул US Open
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
Футбол | 09.09.2023, 20:55
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
Лев среди львов. Назван лучший игрок сборной Украины в матче против Англии
Футбол | 09.09.2023, 21:16
Лев среди львов. Назван лучший игрок сборной Украины в матче против Англии
Лев среди львов. Назван лучший игрок сборной Украины в матче против Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
САБО: «Цыганков был слабеньким, а Мудрик вообще стоял»
САБО: «Цыганков был слабеньким, а Мудрик вообще стоял»
10.09.2023, 06:28 20
Футбол
Алькарас проиграл Медведеву в полуфинале US Open
Алькарас проиграл Медведеву в полуфинале US Open
09.09.2023, 05:59 12
Теннис
Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21
Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21
08.09.2023, 21:08 24
Футбол
Шанс для Украины. Италия неожиданно не сумела обыграть Северную Македонию
Шанс для Украины. Италия неожиданно не сумела обыграть Северную Македонию
09.09.2023, 23:45 26
Футбол
Определился второй финалист чемпионата мира по баскетболу
Определился второй финалист чемпионата мира по баскетболу
08.09.2023, 18:10 3
Баскетбол
Пять главных выводов после матча Украина – Англия
Пять главных выводов после матча Украина – Англия
10.09.2023, 12:17 13
Футбол
Конотоп завоевала три медали на старте ЧМ по тяжелой атлетике
Конотоп завоевала три медали на старте ЧМ по тяжелой атлетике
08.09.2023, 22:50 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем