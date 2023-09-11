Чемпионат Европы11 сентября 2023, 03:29 | Обновлено 11 сентября 2023, 03:39
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ВИДЕО. Нидерланды одержали волевую победу над Ирландией
Нидерландцы пропустили с пенальти в начале матча, но смогли победить
11 сентября 2023, 03:29 | Обновлено 11 сентября 2023, 03:39
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Сборная Нидерландов одержала волевую победу над Ирландией в матче квалификации Евро-2024 в группе В.
В начале встречи Адам Ида открыл счет с пенальти, однако в середине первого тайма Коди Гакпо реализовал ответный пенальти. А во втором тайме сработала замена, сделанная в перерыве – Ваут Вегхорст, который вышел вместо Дэйли Блинда, забил победный для Нидерландов гол.
Евро-2024, квалификация, группа В.
Ирландия – Нидерланды – 1:2 (1:1)
Голы: Ида, 4 (с пенальти) – Гакпо, 19 (с пенальти), Вегхорст, 56.
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