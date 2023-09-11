ВИДЕО. Нидерланды одержали волевую победу над Ирландией

Сборная Нидерландов одержала волевую победу над Ирландией в матче квалификации Евро-2024 в группе В.

В начале встречи Адам Ида открыл счет с пенальти, однако в середине первого тайма Коди Гакпо реализовал ответный пенальти. А во втором тайме сработала замена, сделанная в перерыве – Ваут Вегхорст, который вышел вместо Дэйли Блинда, забил победный для Нидерландов гол.

Евро-2024, квалификация, группа В.

Ирландия – Нидерланды – 1:2 (1:1)

Голы: Ида, 4 (с пенальти) – Гакпо, 19 (с пенальти), Вегхорст, 56.