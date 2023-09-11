Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Нидерланды одержали волевую победу над Ирландией
Чемпионат Европы
11 сентября 2023, 03:29 | Обновлено 11 сентября 2023, 03:39
25
0

ВИДЕО. Нидерланды одержали волевую победу над Ирландией

Нидерландцы пропустили с пенальти в начале матча, но смогли победить

11 сентября 2023, 03:29 | Обновлено 11 сентября 2023, 03:39
25
0
ВИДЕО. Нидерланды одержали волевую победу над Ирландией
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Нидерландов одержала волевую победу над Ирландией в матче квалификации Евро-2024 в группе В.

В начале встречи Адам Ида открыл счет с пенальти, однако в середине первого тайма Коди Гакпо реализовал ответный пенальти. А во втором тайме сработала замена, сделанная в перерыве – Ваут Вегхорст, который вышел вместо Дэйли Блинда, забил победный для Нидерландов гол.

Евро-2024, квалификация, группа В.

Ирландия – Нидерланды – 1:2 (1:1)

Голы: Ида, 4 (с пенальти) – Гакпо, 19 (с пенальти), Вегхорст, 56.

По теме:
US Open. Дабровски и Рутлифф впервые в карьере выиграли мэйджор в парах
Джокович стал четырехкратным чемпионом US Open
Группа Н. Очередная победа Казахстана, поражения Финляндии и Сан-Марино
Евро-2024 сборная Нидерландов по футболу сборная Ирландии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
Футбол | 10 сентября 2023, 23:48 3
Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе

Албанцы рвутся на чемпионат Европы

Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Не на нашем уровне»
Футбол | 10 сентября 2023, 09:30 7
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Не на нашем уровне»
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Не на нашем уровне»

Англичанин – о матче с командой Украины

Гарри ЛИНЕКЕР: «Зинченко – исключительный футболист и впечатляющий человек»
Футбол | 10.09.2023, 05:06
Гарри ЛИНЕКЕР: «Зинченко – исключительный футболист и впечатляющий человек»
Гарри ЛИНЕКЕР: «Зинченко – исключительный футболист и впечатляющий человек»
Гарри КЕЙН: «Это не конец света»
Футбол | 10.09.2023, 06:50
Гарри КЕЙН: «Это не конец света»
Гарри КЕЙН: «Это не конец света»
Кто заменит Симеоне? Похоже, у Атлетико появился кандидат из Мексики
Футбол | 10.09.2023, 22:30
Кто заменит Симеоне? Похоже, у Атлетико появился кандидат из Мексики
Кто заменит Симеоне? Похоже, у Атлетико появился кандидат из Мексики
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open
Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open
10.09.2023, 10:24 6
Теннис
Пять главных выводов после матча Украина – Англия
Пять главных выводов после матча Украина – Англия
10.09.2023, 12:17 41
Футбол
Украина – вторая. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024 после 5 туров
Украина – вторая. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024 после 5 туров
10.09.2023, 00:15 3
Футбол
Алькарас проиграл Медведеву в полуфинале US Open
Алькарас проиграл Медведеву в полуфинале US Open
09.09.2023, 05:59 12
Теннис
19-летняя королева США. Гофф наказала Соболенко и завоевала титул US Open
19-летняя королева США. Гофф наказала Соболенко и завоевала титул US Open
10.09.2023, 01:25 37
Теннис
Лев среди львов. Назван лучший игрок сборной Украины в матче против Англии
Лев среди львов. Назван лучший игрок сборной Украины в матче против Англии
09.09.2023, 21:16 12
Футбол
Германия обыграла Сербию и завоевала золото ЧМ-2023
Германия обыграла Сербию и завоевала золото ЧМ-2023
10.09.2023, 17:41 6
Баскетбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии уволила главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии уволила главного тренера
10.09.2023, 17:54 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем