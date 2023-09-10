Группа В. Греция разгромила Гибралтар, волевая победа Нидерландов

Закончились два матча отбора к Евро-2024. Сборная Греции спокойно разгромила аутсайдера группы – Гибралтар, а Нидерланды, проигрывая 0:1, сумели переломить ход поединка и одержать победу со счетом 2:1 над Ирландией.

За «оранье» голами отличились Коди Гакпо и Ваутер Вегхорст.

Отбор к Евро-2024. Группа В.

Греция – Гибралтар 5:0

Голы: Пелкас, 9, Мавропанос, 23, 83, Масурас, 70, 90+1.

Ирландия – Нидерланды 1:2

Голы: Айда, 4, пен – Гакпо, 19, пен, Внгхорст, 56.

После этих матчей Греция и Нидерланды набрали по 9 очков, правда, у греков больше. В группе спокойно с пятью победами в пяти матчах лидирует сборная Франции.