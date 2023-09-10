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Евро
Греция
10.09.2023 21:45 – FT 5 : 0
Гибралтар
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Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 23:52 | Обновлено 11 сентября 2023, 00:42
227
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Группа В. Греция разгромила Гибралтар, волевая победа Нидерландов

Состоялись два матча в группе В отбора к Евро-2024

10 сентября 2023, 23:52 | Обновлено 11 сентября 2023, 00:42
227
0
Группа В. Греция разгромила Гибралтар, волевая победа Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились два матча отбора к Евро-2024. Сборная Греции спокойно разгромила аутсайдера группы – Гибралтар, а Нидерланды, проигрывая 0:1, сумели переломить ход поединка и одержать победу со счетом 2:1 над Ирландией.

За «оранье» голами отличились Коди Гакпо и Ваутер Вегхорст.

Отбор к Евро-2024. Группа В.

Греция – Гибралтар 5:0

Голы: Пелкас, 9, Мавропанос, 23, 83, Масурас, 70, 90+1.

Ирландия – Нидерланды 1:2

Голы: Айда, 4, пен – Гакпо, 19, пен, Внгхорст, 56.

После этих матчей Греция и Нидерланды набрали по 9 очков, правда, у греков больше. В группе спокойно с пятью победами в пяти матчах лидирует сборная Франции.

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Георгиос Масурас (Греция).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Константинос Мавропанос (Греция).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Георгиос Масурас (Греция).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Константинос Мавропанос (Греция).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Димитриос Пелкас (Греция).
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Источник Sport.ua
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