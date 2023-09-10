Группа В. Греция разгромила Гибралтар, волевая победа Нидерландов
Состоялись два матча в группе В отбора к Евро-2024
Закончились два матча отбора к Евро-2024. Сборная Греции спокойно разгромила аутсайдера группы – Гибралтар, а Нидерланды, проигрывая 0:1, сумели переломить ход поединка и одержать победу со счетом 2:1 над Ирландией.
За «оранье» голами отличились Коди Гакпо и Ваутер Вегхорст.
Отбор к Евро-2024. Группа В.
Греция – Гибралтар 5:0
Голы: Пелкас, 9, Мавропанос, 23, 83, Масурас, 70, 90+1.
Ирландия – Нидерланды 1:2
Голы: Айда, 4, пен – Гакпо, 19, пен, Внгхорст, 56.
После этих матчей Греция и Нидерланды набрали по 9 очков, правда, у греков больше. В группе спокойно с пятью победами в пяти матчах лидирует сборная Франции.
События матча
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