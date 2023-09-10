Александр ХАЦКЕВИЧ: «Мудрик с Англией разочаровал»

Бывший наставник киевского «Динамо» Александр Хацкевич дал оценку действиям топ-игроков сборной Украины в матче с Англией (1:1) в отборе к Евро-2024.

– Как оцените игру наших топовых игроков – Цыганкова, Зинченко и Мудрика?

– Это ребята, которые умеют работать с мячом, а в этой игре нужно было работать без мяча, поэтому им было трудно. Цыганков принял участие в результативной комбинации благодаря своей предголевой передаче, вовремя отдал пас, Зинченко ворвался и забил. Может, Александр где-то рисковал передачами на обострение, но с мячом он очень хорош. Зинченко добавлял уверенности, спокойствия и держал темп игры в те моменты, когда Украина была с мячом.

Что касается Мудрика, то он разочаровал. Его не было видно ни в атаке, ни в обороне. У него было несколько моментов ускориться, но Уокер вообще не дал ему ничего сделать.

Михаил не может занести себе в актив эту игру, потому что недостаточно рассчитывать только на скорость и пространство. Футболисты из АПЛ уже знают, как он играет, поэтому нужно быть более разноплановым и хитрым игроком.

– От Мудрика очень многого ждут в «Челси», но пока ему не удается себя проявить. Как вы думаете, не сломается ли парень и сможет ли он заиграть на топ-уровне?

– Он молодой парень, у него все еще впереди. Мудрик просто должен понять, что играть за счет одной скорости недостаточно, нужно быть еще креативным и командным игроком.

Почему он должен сломаться? У него все хорошо. Михаил играет в топовом чемпионате, в одной из лучших команд Англии, травмы его, слава Богу, не мучают. Поэтому у него не такая тяжелая жизнь. В Мудрика надо верить и доверять ему, вот и все.

Ранее, напомним, своими мыслями относительно матча Украина – Англия поделился бывший игрок украинской сборной Андрей Полунин.