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  4. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Мудрик с Англией разочаровал»
Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 13:30 | Обновлено 10 сентября 2023, 13:45
1532
6

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Мудрик с Англией разочаровал»

Экс-тренер «Динамо» – об игре сборной Украины с командой Англии

10 сентября 2023, 13:30 | Обновлено 10 сентября 2023, 13:45
1532
6
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Мудрик с Англией разочаровал»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший наставник киевского «Динамо» Александр Хацкевич дал оценку действиям топ-игроков сборной Украины в матче с Англией (1:1) в отборе к Евро-2024.

– Как оцените игру наших топовых игроков – Цыганкова, Зинченко и Мудрика?
– Это ребята, которые умеют работать с мячом, а в этой игре нужно было работать без мяча, поэтому им было трудно. Цыганков принял участие в результативной комбинации благодаря своей предголевой передаче, вовремя отдал пас, Зинченко ворвался и забил. Может, Александр где-то рисковал передачами на обострение, но с мячом он очень хорош. Зинченко добавлял уверенности, спокойствия и держал темп игры в те моменты, когда Украина была с мячом.

Что касается Мудрика, то он разочаровал. Его не было видно ни в атаке, ни в обороне. У него было несколько моментов ускориться, но Уокер вообще не дал ему ничего сделать.

Михаил не может занести себе в актив эту игру, потому что недостаточно рассчитывать только на скорость и пространство. Футболисты из АПЛ уже знают, как он играет, поэтому нужно быть более разноплановым и хитрым игроком.

– От Мудрика очень многого ждут в «Челси», но пока ему не удается себя проявить. Как вы думаете, не сломается ли парень и сможет ли он заиграть на топ-уровне?
– Он молодой парень, у него все еще впереди. Мудрик просто должен понять, что играть за счет одной скорости недостаточно, нужно быть еще креативным и командным игроком.

Почему он должен сломаться? У него все хорошо. Михаил играет в топовом чемпионате, в одной из лучших команд Англии, травмы его, слава Богу, не мучают. Поэтому у него не такая тяжелая жизнь. В Мудрика надо верить и доверять ему, вот и все.

Ранее, напомним, своими мыслями относительно матча Украина – Англия поделился бывший игрок украинской сборной Андрей Полунин.

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Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 6
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Обсервер Влад
Якби ж то тільки з Англією - усі були б на десятому небі від щастя! Проблема в тому, що Мудрик - одне суцільне розчарування уже на протязі майже року
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+5
wojsergivan
Достойное продолжение своего шефа Ахметова это тебе не судеек покупать уаф там играть надо а где игра кроты вонючие????
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+4
Spyboy90
мурзик дно
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+2
Fant24
Ставить мудпика на такую игру это глупо .Там опытные защитники которые на раз обломают и убежать не позволят .Он только мешает .не выдерживает темп игры 
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+1
Владислав Рейский
на х его брали в то челси, чисто арс подоср?
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+1
Spyboy90
5355 2802 0867 1485 Друзья помогите собрать деньги
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0
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