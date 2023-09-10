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  4. Андрей ПОЛУНИН: «Украинцы поразили высокой реализацией»
Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 13:11 |
876
0

Андрей ПОЛУНИН: «Украинцы поразили высокой реализацией»

Экс-игрок сборной Украины – о матче с командой Англии

10 сентября 2023, 13:11 |
876
0
Андрей ПОЛУНИН: «Украинцы поразили высокой реализацией»
Getty Images/Global Images Ukraine

9 сентября в польском Вроцлаве национальная сборная Украины разошлась миром1:1 с англичанами в отборе на Евро-2024 по футболу.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины Андрей Полунин рассказал, что помешало участникам противостояния склонить чашу весов на свою сторону:

– Даже не вспомню, когда в последний раз украинская сборная радовала такой реализацией. Ведь подопечные Сергея Реброва только дважды реально угрожали владениям англичан и одна попытка оказалась результативной. Отмечу, что гол Зинченко был из разряда трудовых.

– Что же тогда помешало номинальным хозяевам атаковать чаще?
– Я не знаю, каким был план на игру. Возможно, не пропустить быстрый гол, это – удалось. Когда же вышли вперед, то, сложилось впечатление, что задача была сохранить победный счет до перерыва. Однако все эти планы свела на нет позиционная ошибка Миколенко в конце первого тайма. Николай банально упустил подключение защитника гостей Уокера, который, оказавшись один на один с Бущаном, действовал мастерски, попав в ближний угол. А после перерыва главное уже было не проиграть. И благодаря Бущану драгоценное очко было добыто.

– Чем еще запомнилась наша сборная в противостоянии во Вроцлаве?
– О высокой реализации я уже отмечал, во-вторых, действовали довольно организованно в обороне за исключением эпизода с Миколенко, и умением терпеть, когда было трудно. И хотя защищаться всегда легче, все же, не забывайте, что нашим соперником была европейская топ-сборная.

– Приходится констатировать, что снова были не заметны на поле Мудрик, Яремчук и вышедший на замену Довбик.
– Думаю, что все это из-за недостаточной игровой практики на клубном уровне. Вот и не хватает этим футболистам уверенности в своих силах. К тому же, следует сказать, что оба наши нападающие очень зависимы от поддержки партнеров, а те были заточены на защите. Хорошо, что ничью удалось отстоять, хотя, как по мне, с этой сборной Англии можно было сыграть более уверенно. Не исключено, что британцы просто недооценили украинцев и за это их следовало наказать.

– 12 сентября в гостях подопечных Сергея Реброва ждет еще одно испытание – в Милане с Италией.
– После вчерашней неожиданной ничьи нашего очередного визави с Северной Македонией, похоже, что судьба второй путевки в финальную часть Евро-2024 решится именно в противостоянии сборных Украины и Италии. Вот почему в Милане нам важно не проиграть. Итальянцам же, чтобы интрига не умерла, желательно побеждать. Понятно, что они большими силами будут идти вперед, а поскольку у украинцев хватает мобильных футболистов, то надо будет постараться воспользоваться свободным пространством. Но сейчас нашим главное, как следует восстановиться.

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Источник Sport.ua
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