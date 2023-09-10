Украина. Премьер лига10 сентября 2023, 11:58 | Обновлено 10 сентября 2023, 12:01
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Днепр-1 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 сентября в 16:00 трансляцию товарищеского матча
10 сентября 2023, 11:58 | Обновлено 10 сентября 2023, 12:01
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В воскресенье, 10 сентября, «Днепр-1» и «Александрия» проведут товарищеский матч.
Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.
Как известно, сейчас в Украинской Премьер-лиге пауза на матчи сборных команд. В таблице УПЛ-2023/2024 «Днепр-1» занимает 13-е место с 5 очками после 4 матчей. «Александрия» идет на 8-й позиции, имея 7 пунктов после 6 игр.
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