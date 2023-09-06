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Украина. Премьер лига
06 сентября 2023, 16:27 |
166
0

Александрия проведет спарринг в Днепре

Возвращение футбола в город

06 сентября 2023, 16:27 |
166
0
Александрия проведет спарринг в Днепре
ФК Александрия

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Александрии» возобновят тренировочный процесс 7 сентября.

10 сентября, заполняя паузу в чемпионате УПЛ, команда сыграет в Днепре контрольный матч с «Днепром-1». Таким образом, после длительного перерыва при активном участии подопечных Руслана Ротаня большой футбол вернется в Днепр.

По информации нашего источника, тренер александрийцев пока не может рассчитывать на восстанавливающихся после травм Александра Беляева, Николая Михайленко и Владислава Погорелого.

Ранее главный тренер «Александрии» прокомментировал прошлый матч команды против «Ворсклы» и раскритиковал судейство.

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Александрия Днепр-1 Руслан Ротань Украинская Премьер-лига инсайд
Источник Sport.ua
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