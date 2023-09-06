Александрия проведет спарринг в Днепре

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Александрии» возобновят тренировочный процесс 7 сентября.

10 сентября, заполняя паузу в чемпионате УПЛ, команда сыграет в Днепре контрольный матч с «Днепром-1». Таким образом, после длительного перерыва при активном участии подопечных Руслана Ротаня большой футбол вернется в Днепр.

По информации нашего источника, тренер александрийцев пока не может рассчитывать на восстанавливающихся после травм Александра Беляева, Николая Михайленко и Владислава Погорелого.

Ранее главный тренер «Александрии» прокомментировал прошлый матч команды против «Ворсклы» и раскритиковал судейство.