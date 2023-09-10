Днепр-1 обыграл Александрию в матче с четырьмя таймами

Днепр-1 и Александрия в рамках паузы на матчи сборных провели необычный спарринг, отыграв четыре тайма общей продолжительностью 120 минут.

Выиграть удалось Днепру-1 благодаря голам Сарапия, Когута и Бабенко.

СК Днепр-1 – ФК Александрия 3:1

Голы: Сарапий (107, с пенальти, заработал Пирес), Когут (110), Бабенко (117) – Шулянский (54)

«Днепр-1»: 1.Волынец (Юрчук,61), 42.Пасич (Каплиенко,61), 30.Кравец (Федоров,61), 39.Сваток (Сарапий,61), 4.Пурита (Мирошниченко,61), 19. Витиньо (18. Бабенко, 44), 6. Горин (Когут, 61), 31. Кивинда (Гаджиев, 61), 17. Леднев (Пирес, 61), 19. Гуцуляк (Танчик, 61), 7. Филиппов (Маркос Андре,61)

ФК «Александрия»: 77.Шевченко, 5.Савченко, 18.Логинов, 12.Эрнандес, 30.Копина, 16.Белошевский, 55.Смирный, 6.Ковалец, 11.Шулянский, 9.Калитвинцев, 10. 3 тайм: Ермаков, Базаев, Кравченко, Савченко, Мартынюк, Плакса, Ващенко, Шостак, Микитишин, Андрийчук, Погорелый