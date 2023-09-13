Днепр-1 – Алекcандрия – 3:1. Возвращение на Днепр-Арену. Видео голов, обзор

Возвращение на Днепр-Арену спортклуб Днепр-1 отметил спаррингом против Александрии.

Тренеры команд договорились сыграть 4 тайма по 30 минут. Первые полчаса игры (на 10-й минуте был вынужденный перерыв из-за воздушной тревоги) прошли при равной борьбе, у гостей был опасный удар головой Кулакова мимо ворот, а днепряне имели несколько перспективных мероприятий в штрафную соперника, но полушансы Кивинды и Филиппова максимум завершались угловыми, а перспективный штрафной Леднев исполнил в стенку.

Во втором тайме спортклубовцы действовали гораздо острее. Сначала были удары мимо целей Леднева и Филиппова, а на 47-й минуте Филиппов просто был обязан открывать счет, но каким-то чудом буквально с метра попал в перекладину, замыкая прострел Леднева. Неплохой момент был у Кивинды, перехватившего мяч в чужой штрафной, однако Логинов сыграл надежно и заставил форварда нарушить против себя правила.

На 53-й минуте Гуцуляк поразил недалеко от дальней девятки, и сразу после этого гости отрыли счет, что по игре было довольно неожиданно – Шулявский замкнул в касание навес с фланга. Незадолго до большого перерыва Филиппов пробил головой мимо ворот, а после очередного прессинга Леднев бил с линии штрафной, хотя мог подойти еще ближе, Шевченко среагировал на удар, отбив мяч на угловой.

В большом перерыве обе команды существенно обновили составы. Второй час игры прошел при преимуществе днепрян, хотя долгое время хозяева не сильно угрожали воротам соперника. В третьей 30-минутке можно вспомнить опасный штрафной в исполнении Мирошниченко, когда мяч прошел рядом со штангой.

Окончательно дожать александрийцев днепрянам удалось уже в заключительной четверти игры. Если на падение в штрафной гостей Когута рефери отреагировал предупреждением днепрянина за симуляцию, то фол на Пиресе был очевиден для всех – пенальти четко реализовал Сарапий. А вскоре Когут вывел спортклубовцев вперед, первым успев на добивание после сейва Ермакова, среагировавшего на выстрел Маркоса Андре.

На этом спортклубовцы не остановились. Сначала увеличить счет мог Гаджиев, но он чуть-чуть не попал в ближний угол, замыкая прострел с левого фланга, но сразу же отлично сыграл Бабенко, который опрокинул мяч через Ермакова, который в очередной раз далеко вышел из ворот.

Итак, двухчасовое противостояние завершилось победой спортклубовцев, отметивших победу возвращения на «Днепр-Арену».

Товарищеский матч

10 сентября. 16:00. Днепр-Арена. 4 тайма по 30 минут.

Днепр-1 – Александрия – 3:1 (0:0, 0:1, 0:0, 3:0)

Голы: Сарапий, 107 (пенальти, заработал Пирес), Когут, 110, Бабенко, 117 – Шулянский, 54.

Судьи: Д. Евтухов (Днепр), Я. Трехлеб (Днепр), В. Жарий (Павлоград)

Днепр-1: 1. Волынец (Юрчук, 61), 42. Пасич (Каплиенко, 61), 30. Кравец (Федоров, 61), 39. Сваток (Сарапий, 61), 4. Пурита (Мирошниченко, 61), 19. Витиньо (18. Бабенко, 44), 6. Горин (Когут, 61), 31. Кивинда (Гаджиев, 61), 17. Леднев (Пирес, 61), 19. Гуцуляк (Танчик, 61), 7. Филиппов ( Маркос Андре, 61).

Александрия: 77. Шевченко, 5. Савченко, 18. Логинов, 12. Эрнандес, 30. Копика, 16. Белошевский, 55. Смирный, 6. Ковалец, 11. Шулянский, 9. Калитвинцев, 10. Кулаков. 3-й тайм: Ермаков, Базаев, Кравченко, Савченко, Мартынюк, Плакса, Ващенко, Шостак, Микитишин, Андрийчук, Погорелый.

Предупреждения: Пурита (17), Белошевский (21), Смирный (60), Сваток (60), Когут (94), Гаджиев (111).

Видеообзор матча