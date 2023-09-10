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Евро
Северная Македония
09.09.2023 21:45 – FT 1 : 1
Италия
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10 сентября 2023, 09:49 | Обновлено 10 сентября 2023, 09:50
25
0

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Мы пострадали от грязной игры»

Наставник итальянцев – о встрече с командой Северной Македонии

10 сентября 2023, 09:49 | Обновлено 10 сентября 2023, 09:50
25
0
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Мы пострадали от грязной игры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился эмоциями от игры с командой Северной Македонии (1:1) в отборе на чемпионат Европы 2024 года.

«Мы пострадали от грязной игры, от этих подборов, от этих вторых мячей. Свой след оставило и футбольное поле.

Мы не были готовы воспроизвести командный блок в фазе защиты, но команда провела хороший матч», – заявил Спаллетти.

Сборная Италии в таблице группы С квалификации Евро-2024 занимает третье место. У нее 4 очка после 3 матчей. Выше итальянцев находятся сборные Англии (13 очков, 5 матчей) и Украины (7 очков, 4 матча).

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Лучано Спаллетти Евро-2024 сборная Италии по футболу сборная Северной Македонии по футболу Северная Македония - Италия
Источник Calciomercato.it
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