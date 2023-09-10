Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Мы пострадали от грязной игры»
Наставник итальянцев – о встрече с командой Северной Македонии
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился эмоциями от игры с командой Северной Македонии (1:1) в отборе на чемпионат Европы 2024 года.
«Мы пострадали от грязной игры, от этих подборов, от этих вторых мячей. Свой след оставило и футбольное поле.
Мы не были готовы воспроизвести командный блок в фазе защиты, но команда провела хороший матч», – заявил Спаллетти.
Сборная Италии в таблице группы С квалификации Евро-2024 занимает третье место. У нее 4 очка после 3 матчей. Выше итальянцев находятся сборные Англии (13 очков, 5 матчей) и Украины (7 очков, 4 матча).
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