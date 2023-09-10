Северная Македония – Италия – 1:1. Подарок для Украины. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С
9 сентября состоялся матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Северной Македонии и Италии. Игра завершилась со счетом 1:1.
Счет в матче на 47-й минуте открыл Чиро Иммобиле. За 9 минут до завершения поединка Энис Барди принес ничью хозяевам поля.
Отметим, что в Италия и Северная Македония играют в одной группе с Украиной. Следующую встречу итальянцы проведут с «сине-желтыми» 12 сентября на «Сан-Сиро».
Квалификация Евро-2024. 9 сентября
Группа С. 5-й тур
Северная Македония – Италия – 1:1
Голы: Барди, 81 – Иммобиле, 47
Видеообзор матча:
События матча
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