9 сентября состоялся матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Северной Македонии и Италии. Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче на 47-й минуте открыл Чиро Иммобиле. За 9 минут до завершения поединка Энис Барди принес ничью хозяевам поля.

Отметим, что в Италия и Северная Македония играют в одной группе с Украиной. Следующую встречу итальянцы проведут с «сине-желтыми» 12 сентября на «Сан-Сиро».

Квалификация Евро-2024. 9 сентября

Группа С. 5-й тур

Северная Македония – Италия – 1:1

Голы: Барди, 81 – Иммобиле, 47