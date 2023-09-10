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Евро
Северная Македония
09.09.2023 21:45 – FT 1 : 1
Италия
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Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 00:59 |
909
0

Северная Македония – Италия – 1:1. Подарок для Украины. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С

10 сентября 2023, 00:59 |
909
0
Северная Македония – Италия – 1:1. Подарок для Украины. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

9 сентября состоялся матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Северной Македонии и Италии. Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче на 47-й минуте открыл Чиро Иммобиле. За 9 минут до завершения поединка Энис Барди принес ничью хозяевам поля.

Отметим, что в Италия и Северная Македония играют в одной группе с Украиной. Следующую встречу итальянцы проведут с «сине-желтыми» 12 сентября на «Сан-Сиро».

Квалификация Евро-2024. 9 сентября

Группа С. 5-й тур

Северная Македония – Италия – 1:1

Голы: Барди, 81 – Иммобиле, 47

Видеообзор матча:

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Энис Барди (Северная Македония).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Италия).
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Источник Sport.ua
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