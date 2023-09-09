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Евро
Северная Македония
09.09.2023 21:45 – FT 1 : 1
Италия
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09 сентября 2023, 23:45 | Обновлено 10 сентября 2023, 00:30
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21

Шанс для Украины. Италия неожиданно не сумела обыграть Северную Македонию

Игра завершилась со счетом 1:1, голы забили Чиро Иммобиле и Энис Барди

09 сентября 2023, 23:45 | Обновлено 10 сентября 2023, 00:30
3502
21
Шанс для Украины. Италия неожиданно не сумела обыграть Северную Македонию
Getty Images/Global Images Ukraine

9 сентября состоялся матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Северной Македонии и Италии. Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче на 47-й минуте открыл Чиро Иммобиле. За 9 минут до завершения поединка Энис Барди принес ничью хозяевам поля.

Отметим, что в Италия и Северная Македония играют в одной группе с Украиной. Следующую встречу итальянцы проведут с «сине-желтыми» 12 сентября на «Сан-Сиро».

Сейчас первое место в группе С занимает команда Англии, которая ранее сыграла вничью с Украиной (1:1). У «трех львов» 13 очков после 5 туров. На 2-м месте располагается украинская команда с 7 пунктами после 4 матчей. 3-е и 4-е место делят Италия и Северная Македония. У них по 4 очка, однако у итальянцев на 1 сыгранный поединок меньше. На последнем месте находится Мальта с 0 очками.

Квалификация Евро-2024. 9 сентября

Группа С. 5-й тур

Северная Македония – Италия – 1:1

Голы: Барди, 81 – Иммобиле, 47

Северная Македония: Димитриевски, Зайков, Муслиу (Серафимов, 78), Манев, Алиоски, Барди, Атанасов (Ильязовски, 90), Элези (Алими, 74), Элмаз, Ашковски (Димоски, 74), Миовски.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Манчини (Скальвини, 59), Бастони, Димарко (Бираги, 82), Кристанте, Барелла, Тонали (Распадори, 89), Дзакканьи (Ньонто, 82), Политано (Дзаньоло, 46), Иммобиле.

Видеообзор матча:

Турнирная таблица группы С

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Энис Барди (Северная Македония).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Италия).
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Чиро Иммобиле Энис Барди сборная Италии по футболу сборная Северной Македонии по футболу Евро-2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 21
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Nordenus
Все равно все зависит от матча против итальяшек -  нам нельзя проигрывать никак
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+3
PUMA
Подарок от итальянцев.Теперь всё в наших руках 
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
LisovijNickolai Фамилия
Поле было огород конечно, сыграло на руку Македонии. 
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+3
Александр Шевченко
И, вообще, Италии в последнее время не привыкать пропускать крупные форумы, так что можно и Евро без них))
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+2
Octopus
Отличные новости, только это ничего не будет значить, если проиграем Италии
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+2
OKs100
Македония ещё в игре с нами показала, что готова выходить из группы. Сильная сборная.
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
pol-55
Удар з штрафного на славу,шось не міг побачити повтор голу від Італії.
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+1
Mr Voevudskiy
Македония це любов!
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+1
roman75zpr
Это бонус! Там ещё на десерт Косово у Швейцарии ничью вырвало 
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
UKRAINE BEST
Треба потрапляти на Евро в Германію,як не крути
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0
Gargantua
надо разделить очки с Италией и второе место в кармане.
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0
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Александр Шевченко
Нормаль. Даже если мы проиграем Италии на выезде, что скорее всего и будет. То потом игры с Македонией, хвала богам эта игра дома будет и Мальтой, берем шесть очков, а Италии еще в Лондон придется съездить, где она сто пудово не выиграет. То в последнем туре, если при этом мы возьмем шесть очков с Македонией и Мальтой нас и ничья может устроить с Италией
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-1
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Первый Среди Равных
Давайте меньше зайвих слів, а просто привітаємо збірну України з виходом на Євро. 
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-7
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