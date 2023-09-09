Шанс для Украины. Италия неожиданно не сумела обыграть Северную Македонию

9 сентября состоялся матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Северной Македонии и Италии. Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче на 47-й минуте открыл Чиро Иммобиле. За 9 минут до завершения поединка Энис Барди принес ничью хозяевам поля.

Отметим, что в Италия и Северная Македония играют в одной группе с Украиной. Следующую встречу итальянцы проведут с «сине-желтыми» 12 сентября на «Сан-Сиро».

Сейчас первое место в группе С занимает команда Англии, которая ранее сыграла вничью с Украиной (1:1). У «трех львов» 13 очков после 5 туров. На 2-м месте располагается украинская команда с 7 пунктами после 4 матчей. 3-е и 4-е место делят Италия и Северная Македония. У них по 4 очка, однако у итальянцев на 1 сыгранный поединок меньше. На последнем месте находится Мальта с 0 очками.

Квалификация Евро-2024. 9 сентября

Группа С. 5-й тур

Северная Македония – Италия – 1:1

Голы: Барди, 81 – Иммобиле, 47

Северная Македония: Димитриевски, Зайков, Муслиу (Серафимов, 78), Манев, Алиоски, Барди, Атанасов (Ильязовски, 90), Элези (Алими, 74), Элмаз, Ашковски (Димоски, 74), Миовски.



Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Манчини (Скальвини, 59), Бастони, Димарко (Бираги, 82), Кристанте, Барелла, Тонали (Распадори, 89), Дзакканьи (Ньонто, 82), Политано (Дзаньоло, 46), Иммобиле.

Видеообзор матча:

Турнирная таблица группы С