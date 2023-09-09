Шапаренко попал в сферу интересов Трабзонспора
«Динамо» может отпустить игрока, если сумма компенсации устроит киевлян
Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко попал в сферу интересов «Трабзонспора».
Сообщается, что турки хотят усилить линию полузащиты 24-летним полузащитником и уже начали переговоры с киевским клубом. «Динамо» якобы не против отпустить футболиста, если получит достойную компенсацию.
Отметим, что 8 сентября «Трабзонспора» подписал экс-вингера «Арсенала» Николя Пепе, который перешел в команду на правах свободного агента.
«Динамо» в последние дни попрощалось с Сергеем Сидорчуком и Денисом Гармашем. Также в аренду ушел Кахим Пэррис.
В первых четырех турах нового сезона чемпионата Турции «Трабзонспор» набрал 6 очков.
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