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  4. Шапаренко попал в сферу интересов Трабзонспора
Украина. Премьер лига
09 сентября 2023, 15:04 |
330
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Шапаренко попал в сферу интересов Трабзонспора

«Динамо» может отпустить игрока, если сумма компенсации устроит киевлян

09 сентября 2023, 15:04 |
330
0
Шапаренко попал в сферу интересов Трабзонспора
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко попал в сферу интересов «Трабзонспора».

Сообщается, что турки хотят усилить линию полузащиты 24-летним полузащитником и уже начали переговоры с киевским клубом. «Динамо» якобы не против отпустить футболиста, если получит достойную компенсацию.

Отметим, что 8 сентября «Трабзонспора» подписал экс-вингера «Арсенала» Николя Пепе, который перешел в команду на правах свободного агента.

«Динамо» в последние дни попрощалось с Сергеем Сидорчуком и Денисом Гармашем. Также в аренду ушел Кахим Пэррис.

В первых четырех турах нового сезона чемпионата Турции «Трабзонспор» набрал 6 очков.

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Николай Шапаренко Трабзонспор трансферы трансферы УПЛ Николя Пепе Динамо Киев
Источник Sporx
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