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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кахим Пэррис продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана
Украина. Премьер лига
06 сентября 2023, 11:58 |
478
3

ОФИЦИАЛЬНО. Кахим Пэррис продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана

Полузащитник «Динамо» будет выступать за Сабах

06 сентября 2023, 11:58 |
478
3
ОФИЦИАЛЬНО. Кахим Пэррис продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана
ФК Динамо Киев. Кахим Пэррис

Полузащитник «Динамо» Кахим Пэррис продолжит свою карьеру в чемпионате Азербайджана.

Ямайский легионер перешел на правах аренды в «Сабах», являющийся действующим вице-чемпионом страны, до конца сезона-2023/2024.

Отметим, что Кахим присоединился к «Динамо» в сентябре 2022 года и с того времени провел 15 матчей за клуб, отметившись 3 ассистами. Киевляне приобрели его из словенского «Копера», заплатив 1 миллион евро. За год пребывания в столичном клубе его трансферная стоимость на Transfermarkt упала с 800 тысяч евро до 700 тысяч евро.

Ранее «Динамо» объявило о переходе в бельгийский «Вестерло» полузащитника Сергея Сидорчука.

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Кахим Пэррис Динамо Киев трансферы аренда игрока чемпионат Азербайджана по футболу Сабах Баку трансферы УПЛ
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 3
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acfred
менеджмент - ХЗшо - нашо брали для, того щоб потім в оренді якось відбити гроші ? чому Н. Русин з Динамо пішов за тисячі, а з Зорі за пару мільйонів ?
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0
naverland
Селекция у Динамо как всегда. Почему их давно всех не уволили?
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0
John Week
Чергова перемога менеджменту дк! Молодеці і Періге і дк, розійтися на високій ноті)))) Не вистачає тільки аплодисментів ультрас) 
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-1
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