ОФИЦИАЛЬНО. Кахим Пэррис продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана

Полузащитник «Динамо» Кахим Пэррис продолжит свою карьеру в чемпионате Азербайджана.

Ямайский легионер перешел на правах аренды в «Сабах», являющийся действующим вице-чемпионом страны, до конца сезона-2023/2024.

Отметим, что Кахим присоединился к «Динамо» в сентябре 2022 года и с того времени провел 15 матчей за клуб, отметившись 3 ассистами. Киевляне приобрели его из словенского «Копера», заплатив 1 миллион евро. За год пребывания в столичном клубе его трансферная стоимость на Transfermarkt упала с 800 тысяч евро до 700 тысяч евро.

Ранее «Динамо» объявило о переходе в бельгийский «Вестерло» полузащитника Сергея Сидорчука.