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Украина. Премьер лига
06 сентября 2023, 18:01 | Обновлено 06 сентября 2023, 18:03
1211
3

ОФИЦИАЛЬНО. Денис Гармаш перешел в Осиек

Полузащитник все-таки покинул «Динамо»

06 сентября 2023, 18:01 | Обновлено 06 сентября 2023, 18:03
1211
3
ОФИЦИАЛЬНО. Денис Гармаш перешел в Осиек
ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

Украинский полузащитник Денис Гармаш официально перешел из киевского «Динамо» в хорватский «Осиек».

Денис Гармаш присоединился к столичной команде в январе 2007 года. Он провел в системе клуба более 15 лет, лишь однажды оставив ее на правах аренды – в январе 2020 года ушел в «Ризерспор» на полгода.

На счету украинца 361 матч за взрослую команду, 54 гола и 45 ассистов. Еще 28 игр он провел за вторую команду киевлян. Вместе с клубом Денис выиграл 11 трофеев: 3 чемпионства, 4 кубка и 4 суперкубка Украины.

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Динамо Киев трансферы Осиек Денис Гармаш трансферы УПЛ
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Gargantua
Денис еще на уровне Хорватии может попылить. Он сухой, резкий... физическая форма хорошая а с интеллектом игровым у него всегда было хорошо.
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CheMP
мощно 
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Alexander Киев
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