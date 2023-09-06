ОФИЦИАЛЬНО. Денис Гармаш перешел в Осиек

Украинский полузащитник Денис Гармаш официально перешел из киевского «Динамо» в хорватский «Осиек».

Денис Гармаш присоединился к столичной команде в январе 2007 года. Он провел в системе клуба более 15 лет, лишь однажды оставив ее на правах аренды – в январе 2020 года ушел в «Ризерспор» на полгода.

На счету украинца 361 матч за взрослую команду, 54 гола и 45 ассистов. Еще 28 игр он провел за вторую команду киевлян. Вместе с клубом Денис выиграл 11 трофеев: 3 чемпионства, 4 кубка и 4 суперкубка Украины.