ОФИЦИАЛЬНО. Денис Гармаш перешел в Осиек
Полузащитник все-таки покинул «Динамо»
Украинский полузащитник Денис Гармаш официально перешел из киевского «Динамо» в хорватский «Осиек».
Денис Гармаш присоединился к столичной команде в январе 2007 года. Он провел в системе клуба более 15 лет, лишь однажды оставив ее на правах аренды – в январе 2020 года ушел в «Ризерспор» на полгода.
На счету украинца 361 матч за взрослую команду, 54 гола и 45 ассистов. Еще 28 игр он провел за вторую команду киевлян. Вместе с клубом Денис выиграл 11 трофеев: 3 чемпионства, 4 кубка и 4 суперкубка Украины.
Dobro došao u Osijek! 🇺🇦 pic.twitter.com/EATfXRrgvp— NK Osijek (@nkosijek) September 6, 2023
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