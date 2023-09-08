Игроки Шахтера не помогли. Грузия разгромно проиграла Испании

В матче отбора Евро-2024 сборная Грузии на своем поле уступила Испании со счетом 1:7. В составе хозяев в старте вышли защитники «Шахтера» Ираклий Азаров и Гиорги Гочолеишвили.

В запасе матч провел Георгий Цитаишвили.

Отбор Евро-2024. Группа A

Грузия - Испания 1:7

Голы: Чакветадзе, 49 - Мората, 22, 40, 66, Квирквелия, 28 (в свои ворота), Ольмо, 38, Уильямс, 68, Ямал, 74

1. Шотландия - 12 очков (4 матча)

2. Испания - 6 (3 матча)

3. Норвегия - 4 (4 матча)

4. Грузия - 4 (4 матча)

5. Кипр - 0 (3 матча)