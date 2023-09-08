Чемпионат Европы08 сентября 2023, 20:58 |
674
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Игроки Шахтера не помогли. Грузия разгромно проиграла Испании
Азаров и Гочолеишвили вышли в старте
08 сентября 2023, 20:58 |
674
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В матче отбора Евро-2024 сборная Грузии на своем поле уступила Испании со счетом 1:7. В составе хозяев в старте вышли защитники «Шахтера» Ираклий Азаров и Гиорги Гочолеишвили.
В запасе матч провел Георгий Цитаишвили.
Отбор Евро-2024. Группа A
Грузия - Испания 1:7
Голы: Чакветадзе, 49 - Мората, 22, 40, 66, Квирквелия, 28 (в свои ворота), Ольмо, 38, Уильямс, 68, Ямал, 74
1. Шотландия - 12 очков (4 матча)
2. Испания - 6 (3 матча)
3. Норвегия - 4 (4 матча)
4. Грузия - 4 (4 матча)
5. Кипр - 0 (3 матча)
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Комментарии 3
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"не помогли" в данном случае не отражает происходившее
Показать Скрыть 1 ответ
Буває. Нічого страшного. Пару років тому і ми із таким рахунком програли Франції
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