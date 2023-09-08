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  4. Игроки Шахтера не помогли. Грузия разгромно проиграла Испании
Чемпионат Европы
08 сентября 2023, 20:58 |
674
3

Игроки Шахтера не помогли. Грузия разгромно проиграла Испании

Азаров и Гочолеишвили вышли в старте

08 сентября 2023, 20:58 |
674
3
Игроки Шахтера не помогли. Грузия разгромно проиграла Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче отбора Евро-2024 сборная Грузии на своем поле уступила Испании со счетом 1:7. В составе хозяев в старте вышли защитники «Шахтера» Ираклий Азаров и Гиорги Гочолеишвили.

В запасе матч провел Георгий Цитаишвили.

Отбор Евро-2024. Группа A

Грузия - Испания 1:7
Голы: Чакветадзе, 49 - Мората, 22, 40, 66, Квирквелия, 28 (в свои ворота), Ольмо, 38, Уильямс, 68, Ямал, 74

1. Шотландия - 12 очков (4 матча)
2. Испания - 6 (3 матча)
3. Норвегия - 4 (4 матча)
4. Грузия - 4 (4 матча)
5. Кипр - 0 (3 матча)

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Ираклий Азаров Гиорги Гочолеишвили сборная Грузии по футболу сборная Испании по футболу Евро-2024
Источник Sport.ua
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Gargantua
"не помогли" в данном случае не отражает происходившее
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Alexander Киев
Буває. Нічого страшного. Пару років тому і ми із таким рахунком програли Франції 
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0
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