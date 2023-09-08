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08.09.2023 19:00 - : -
Испания
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Чемпионат Европы
08 сентября 2023, 14:58 |
109
0

Грузия – Испания. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 8 сентября в 19:00 по Киеву

08 сентября 2023, 14:58 |
109
0
Грузия – Испания. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

8 сентября на «Борис Пайчадзе Динамо Арена» пройдет матч 5-го тура квалификации Евро, в котором сборная Грузии встретится со сборной Испании. Старт поединка намечен на 19:00 по киевскому времени.

Грузия

Команда представляет страну, которая богата на таланты. Но при индивидуальной технике крестоносцы, как правило, недостаточно хороши как коллектив. Они ни разу никуда так и не выходили, хотя пару раз финишировали 3-ми в своих группах. Разве что в Лиге Наций удалось блеснуть. Если победа в группе дивизиона D ожидалась, то в прошлом цикле, уже при Саньоле, получилось и в дивизионе С стать 1-ми в квартете. Новая квалификация началась подопечными Вилли, среди которых есть и такие яркие футболисты, как Хвича, Мамардашвили, Давиташвили, а также Чакветадзе, Сазонов и Микаутадзе, неплохо стартовали. Они не проиграли дома Норвегии и победили 2-1 на Кипре. И только прямой конкурент, Шотландия, смогла дома справиться с противником из Кавказа со счетом 2-0.

Испания

Сборная имеет негласный статус королевы отборов. Это на финальных турниров бывают проблемы, что проявилось и на чемпионате мира в конце прошлого года, приведя к отставке Луиса Энрике. Но мало кто сомневается, что из нынешней квалификации фурия роха выйдет победителем. Не удивительно, что для тренерского штаба важнее заиграть нового вундеркинда из Барселоны, Ламина Ямаля, которому всего 16 лет. С другой стороны, не так все просто складывается для Луиса де ла Фуэнте на новом месте. Да, он выиграл Лигу Наций, в финале пройдя 2-1 Италию и выиграв серию пенальти у Хорватии. И дебютировал на новой должности с 3-0 против потенциально очень сильной Норвегии Эдегора и Холланда. Но мартовский вояж в Шотландию обернулся 0-2, и новая осечка может стоить очень дорого.

Статистика личных встреч

Грузия ухитрилась выиграть товарищеский поединок 2016-го года. Но все 4 официальных матча остались за испанцами.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новую осечку фаворита. Согласимся и поставим на то, что Испания выиграет при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,95).

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Источник Sport.ua
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