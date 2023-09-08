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Евро
Грузия
08.09.2023 19:00 – FT 1 : 7
Испания
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08 сентября 2023, 21:39 | Обновлено 08 сентября 2023, 21:58
979
6

ВИДЕО. Испания поиздевалась над сборной Грузии

Испанская сборная забила на выезде 7 голов

08 сентября 2023, 21:39 | Обновлено 08 сентября 2023, 21:58
979
6
ВИДЕО. Испания поиздевалась над сборной Грузии
ESPN. Сборная Испании

В отборочной группе А Евро-2024 в пятницу, 8 сентября, в Тбилиси произошло противостояние между сборной Грузии и Испании.

«Красная фурия» поиздевалась над хозяевами поля, забив семь голов. Хет-трик оформил форвард испанцев Альваро Мората, а гол престижа за Грузию забил Гиорги Чакветадзе.

Группа А

Грузия – Испания – 1:7
Голы: Марата, 22, 40, 65, Квирквелия (автогол), 27, Ольмо, 38, Уильямс, 68, Ямаль, 65 – Чакветадзе, 49.

Обзор матча:

Турнирная таблица группы А:

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Demid Romanchik
Ямаль, пацан подросток..Ну юноша... Рекорд рекордам 
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+1
Fitness.sports
Шахтеровцы тоже вошли в историю#?
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0
avk2307
Далі краще на турків та вірменів
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
PUMA
А что как только мистер стиральное владение мячом ушел,так и голы пошли 
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-2
Serhii P.
Та і х... з ними
Ответить
-2
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