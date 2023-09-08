Чемпионат Европы08 сентября 2023, 21:39 | Обновлено 08 сентября 2023, 21:58
979
6
ВИДЕО. Испания поиздевалась над сборной Грузии
Испанская сборная забила на выезде 7 голов
08 сентября 2023, 21:39 | Обновлено 08 сентября 2023, 21:58
979
6
В отборочной группе А Евро-2024 в пятницу, 8 сентября, в Тбилиси произошло противостояние между сборной Грузии и Испании.
«Красная фурия» поиздевалась над хозяевами поля, забив семь голов. Хет-трик оформил форвард испанцев Альваро Мората, а гол престижа за Грузию забил Гиорги Чакветадзе.
Группа А
Грузия – Испания – 1:7
Голы: Марата, 22, 40, 65, Квирквелия (автогол), 27, Ольмо, 38, Уильямс, 68, Ямаль, 65 – Чакветадзе, 49.
Обзор матча:
Турнирная таблица группы А:
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Комментарии 6
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Ямаль, пацан подросток..Ну юноша... Рекорд рекордам
Шахтеровцы тоже вошли в историю#?
Далі краще на турків та вірменів
Показать Скрыть 1 ответ
А что как только мистер стиральное владение мячом ушел,так и голы пошли
Та і х... з ними
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