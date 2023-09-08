ВИДЕО. Испания поиздевалась над сборной Грузии

В отборочной группе А Евро-2024 в пятницу, 8 сентября, в Тбилиси произошло противостояние между сборной Грузии и Испании.

«Красная фурия» поиздевалась над хозяевами поля, забив семь голов. Хет-трик оформил форвард испанцев Альваро Мората, а гол престижа за Грузию забил Гиорги Чакветадзе.

Группа А

Грузия – Испания – 1:7

Голы: Марата, 22, 40, 65, Квирквелия (автогол), 27, Ольмо, 38, Уильямс, 68, Ямаль, 65 – Чакветадзе, 49.

Обзор матча:

Турнирная таблица группы А: