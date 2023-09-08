Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Ингулец на выезде одолел Кремень, Диназ проиграл Мариуполю
Украина. Первая лига
08 сентября 2023, 18:32 | Обновлено 08 сентября 2023, 18:43
209
2

Первая лига. Ингулец на выезде одолел Кремень, Диназ проиграл Мариуполю

Команда из Петрово продолжает возглавлять турнирную таблицу

08 сентября 2023, 18:32 | Обновлено 08 сентября 2023, 18:43
209
2
Первая лига. Ингулец на выезде одолел Кремень, Диназ проиграл Мариуполю
ФСК Мариуполь

​​8 сентября состоялись два матча 7-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

ФСК «Мариуполь» в Борисполе обыграл вышгородский «Диназ».

«Ингулец» в Кременчуге оказался сильнее местного «Кременя» и продолжил возглавлять турнирную таблицу.

Первая лига. Группа Б. 7-й тур

ФСК «Мариуполь» – «Диназ» Вышгород – 2:1
Голы: Мочевинский (41), Батальский (43) – Кириченко (2)

«Кремень» – «Ингулец» – 0:2
Голы: Ситало (15), Шершень (86)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

По теме:
Капитан «Вереса» вернулся в строй после травмы
Вторая лига. Президент Нивы отметился покером, ЮКСА добыла очередную победу
ФСК Мариуполь – Диназ, Кремень – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Кремень Кременчуг Ингулец Диназ Вышгород ФСК Мариуполь
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определилась вторая финалистка Открытого чемпионата США
Теннис | 08 сентября 2023, 08:13 8
Определилась вторая финалистка Открытого чемпионата США
Определилась вторая финалистка Открытого чемпионата США

Соболенко одержала волевую победу над Киз

Гол Месси. Аргентина дожала Эквадор в отборе на ЧМ-2026
Футбол | 08 сентября 2023, 05:10 2
Гол Месси. Аргентина дожала Эквадор в отборе на ЧМ-2026
Гол Месси. Аргентина дожала Эквадор в отборе на ЧМ-2026

Лионель забил гол на 78 минуте

Тайсон ФЬЮРИ: «Усик теперь неактуален, его побил Дюбуа»
Бокс | 08.09.2023, 11:17
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик теперь неактуален, его побил Дюбуа»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик теперь неактуален, его побил Дюбуа»
Ребров рассказал, сыграет ли Ярмоленко против Англии
Футбол | 08.09.2023, 18:41
Ребров рассказал, сыграет ли Ярмоленко против Англии
Ребров рассказал, сыграет ли Ярмоленко против Англии
ВИДЕО. *ули, б****, в полуфинале? Соболенко удивило качество тенниса Киз
Теннис | 08.09.2023, 15:16
ВИДЕО. *ули, б****, в полуфинале? Соболенко удивило качество тенниса Киз
ВИДЕО. *ули, б****, в полуфинале? Соболенко удивило качество тенниса Киз
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Swed
Поворознюк уже почти вернулся в УПЛ.)
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Конец трансферной саги. Стала известна судьба Мохамеда Салаха
Конец трансферной саги. Стала известна судьба Мохамеда Салаха
07.09.2023, 20:11 1
Футбол
Криштиану РОНАЛДУ: «Соперничество с Месси окончено»
Криштиану РОНАЛДУ: «Соперничество с Месси окончено»
06.09.2023, 21:32 9
Футбол
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
07.09.2023, 16:56 7
Футбол
Пропащая сила. Гармаш мог бы стать легендой Динамо, но не судьба
Пропащая сила. Гармаш мог бы стать легендой Динамо, но не судьба
07.09.2023, 17:46 24
Футбол
Зверев объяснил свое поражение от Алькараса на US Open
Зверев объяснил свое поражение от Алькараса на US Open
07.09.2023, 11:55 1
Теннис
Тони БЕЛЛЬЮ: «В бою с Усиком рефери спас мою жизнь»
Тони БЕЛЛЬЮ: «В бою с Усиком рефери спас мою жизнь»
07.09.2023, 11:10
Бокс
Хргович призвал к войне с Усиком
Хргович призвал к войне с Усиком
07.09.2023, 15:04 7
Бокс
Две американки. Определились все полуфиналистки US Open у женщин
Две американки. Определились все полуфиналистки US Open у женщин
07.09.2023, 07:37 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем