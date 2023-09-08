Украина. Первая лига08 сентября 2023, 18:32 | Обновлено 08 сентября 2023, 18:43
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Первая лига. Ингулец на выезде одолел Кремень, Диназ проиграл Мариуполю
Команда из Петрово продолжает возглавлять турнирную таблицу
08 сентября 2023, 18:32 | Обновлено 08 сентября 2023, 18:43
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8 сентября состоялись два матча 7-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
ФСК «Мариуполь» в Борисполе обыграл вышгородский «Диназ».
«Ингулец» в Кременчуге оказался сильнее местного «Кременя» и продолжил возглавлять турнирную таблицу.
Первая лига. Группа Б. 7-й тур
ФСК «Мариуполь» – «Диназ» Вышгород – 2:1
Голы: Мочевинский (41), Батальский (43) – Кириченко (2)
«Кремень» – «Ингулец» – 0:2
Голы: Ситало (15), Шершень (86)
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