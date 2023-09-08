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Чемпионат Украины
ФСК Мариуполь
08.09.2023 13:00 – 13 0 : 1
Диназ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
08 сентября 2023, 13:20 | Обновлено 08 сентября 2023, 13:24
63
0

ФСК Мариуполь – Диназ, Кремень – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 8 сентября видеотрансляцию поединков 7-го тура Первой лиги

08 сентября 2023, 13:20 | Обновлено 08 сентября 2023, 13:24
63
0
ФСК Мариуполь – Диназ, Кремень – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE
ПФЛ

​​8 сентября проходят поединки 7-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Первая лига. 7-й тур, 8 сентября

  • 13:00. ФСК Мариуполь – Диназ Вышгород
  • 16:00. Кремень – Ингулец

Видеотрансляция матчей

13:00. ФСК Мариуполь – Диназ Вышгород

16:00. Кремень – Ингулец

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Источник Sport.ua
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