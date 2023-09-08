08.09.2023 13:00 – 13’ 0 : 1
Украина. Первая лига08 сентября 2023, 13:20 | Обновлено 08 сентября 2023, 13:24
63
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ФСК Мариуполь – Диназ, Кремень – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 8 сентября видеотрансляцию поединков 7-го тура Первой лиги
08 сентября 2023, 13:20 | Обновлено 08 сентября 2023, 13:24
63
0
8 сентября проходят поединки 7-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Первая лига. 7-й тур, 8 сентября
- 13:00. ФСК Мариуполь – Диназ Вышгород
- 16:00. Кремень – Ингулец
Видеотрансляция матчей
13:00. ФСК Мариуполь – Диназ Вышгород
16:00. Кремень – Ингулец
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