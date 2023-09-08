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Украина. Вторая лига
08 сентября 2023, 17:59 | Обновлено 08 сентября 2023, 18:14
1009
0

Вторая лига. Президент Нивы отметился покером, ЮКСА добыла очередную победу

Состоялись шесть матчей шестого тура

08 сентября 2023, 17:59 | Обновлено 08 сентября 2023, 18:14
1009
0
Вторая лига. Президент Нивы отметился покером, ЮКСА добыла очередную победу
ПФК Звягель

Состоялись шесть матчей шестого тура Второй лиги.

Играющий президент винницкой «Нивы» Артур Загорулько отметился покером в матче против николаевского «Васта».

«ЮКСА» продолжила победную серии и возглавляет турнирную таблицу Второй лиги.

Вторая лига. 6-й тур

«Карпаты-2» (Львов) – «Реал Фарма» (Одесса) – 2:1
Голы: Фетько (26), Кожанов (71) – Барсуков (56)

«Васт» (Николаев) – «Нива» (Винница) – 1:5
Голы: Крамаренко (47) – Загорулько (9, 29, 40, 90+2), Страшкевич (20)

«Кудривка» – «Локомотив» (Киев) – 3:0
Голы: Волошин (10), Щедраков (20), Гармаш (90+4)

«Скала 1911» (Стрый) – «Тростянец» – 1:0
Гол: пенальти Николишин (89)
Удаление: Полянский, «Тростянец» (54)

МФК «Металлург-2» (Запорожье) – «ЮКСА» (Тарасовка) – 0:2
Голы: Матеус (36), Вава (57)

ПФК «Звягель» – «Чайка» (Петропавловская Борщаговка) – 0:1
Гол: Музыченко (71)

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Источник Sport.ua
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