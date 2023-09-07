Группа В. Уверенные победы Франции и Нидерландов, травма Жиру
Фавориты группы подтвердили свой статус
Сегодня, 7 сентября состоялись два матча отбора на Евро-2024 в группе В. Сборная Франции ценой травмы Оливье Жиру уверенно обыграла Ирландию. Своим дебютным голом за сборную отметился форвард «Интера» Маркус Тюрам, который и вышел на поле вместо Жиру на 25-й минуте.
В параллельном матча Нидерланды разгромили со счетом 3:0 Грецию. Тремся ассистами отметился фланговый защитник «Интера» Дензел Дюмфрис.
Группа В
Нидерланды – Греция – 3:0
Голы: де Рон 17, Гакпо 31, Вегхорст 39
Франция – Ирландия – 2:0
Голы: Тчуамени 19, Тюрам 48
Турнирная таблица группы В:
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