Группа В. Уверенные победы Франции и Нидерландов, травма Жиру

Сегодня, 7 сентября состоялись два матча отбора на Евро-2024 в группе В. Сборная Франции ценой травмы Оливье Жиру уверенно обыграла Ирландию. Своим дебютным голом за сборную отметился форвард «Интера» Маркус Тюрам, который и вышел на поле вместо Жиру на 25-й минуте.

В параллельном матча Нидерланды разгромили со счетом 3:0 Грецию. Тремся ассистами отметился фланговый защитник «Интера» Дензел Дюмфрис.

Группа В

Нидерланды – Греция – 3:0

Голы: де Рон 17, Гакпо 31, Вегхорст 39

Франция – Ирландия – 2:0

Голы: Тчуамени 19, Тюрам 48

Турнирная таблица группы В: