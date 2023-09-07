Жиру получил травму в матче с Ирландией

Сегодня, 7 сентября сборная Франции в матче отбора на Евро-2024 дома принимает Ирландию. После первого тайма счет 1:0 в пользу двукратных чемпионов мира.

На 25-й минуте повреждение стопы получил форвард «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру. Он был заменен на нападающего «Интера» Маркуса Тюрама, который на 49-й минуте удвоил преимущество команды Дидье Дешама.

Степень серьезности травмы 36-летнего Жиру и сроки восстановления пока что не известны. 12 сентября французов ждет товарищеский матч против сборной Германии.