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Евро
Франция
07.09.2023 21:45 - : -
Ирландия
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07 сентября 2023, 11:32 | Обновлено 07 сентября 2023, 11:48
213
0

Франция – Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 7 сентября в 21:45 по Киеву

07 сентября 2023, 11:32 | Обновлено 07 сентября 2023, 11:48
213
0
Франция – Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

7 сентября на «Парк де Пренс пройдет» матч 5-го тура квалификации Евро, в котором сборная Франции встретится со сборной Ирландии. Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Франция

Команда 2-й раз кряду пробивалась в финал чемпионата мира. И в Катаре Месси и его Аргентина выиграла решающий поединок в серии пенальти. После этого ушли некоторые ветераны (Бензема, Льорис и как-то рано Варан), но у Дешама роскошный выбор. Не удивительно, что галльские петухи показывают стопроцентные результаты, выиграв во главе с новым капитаном, Мбаппе, 4 матча из 4-х. Еще и начали с разгрома дома голландцев 4:0. Любопытно, что сейчас ле бле вообще обходятся без новых имен, при ряде травмированных. В заявке только те, кто не просто вызывался ранее, но и выходил на поле - вплоть до Бриса Самба, голкипера Ланса. Хотя нельзя не отметить, что вне списка очутились сразу 3 футболиста Челси - Уэсли Фофана, Бадиашиль и Нкунку.

Ирландия

Сборная сейчас рассматривается максимум как середняк футбола такого уровня. Расширение числа участников Евро позволила эйре сыграть дважды кряду на турнирах, в 2012-м и 2016-м (еще и выйдя во Франции в плей-офф). Но потом уступили в отборе на следующий континентальный розыгрыш - уступили в стыковых поединках. Ну, а на мундиаль не пробивались с 2002-го года, да и в Лиге Наций в прошлом цикле финишировали за спиной у соседней Шотландии и Украины. Сейчас от подопечных Кенни, несмотря на то, что в обойме есть футболисты, выступающих или сейчас играющих в АПЛ, ничего особенного не ждут. Так и играют: вымучили победу в товарищеском матче с Латвией, отбор начали с поражений не только Франции, но и Греции. И только Гибралтар разгромили 3:0.

Статистика личных встреч

Все помнят скандальный плей-офф к чемпионату мира-2010, когда ирландцы дома выиграли в последний раз. Но после этого французы побеждали трижды, в том числе 1:0 в марте в Дублине.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости создадут проблемы для хозяев арены. Мбаппе и компания победят при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,98).

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Источник Sport.ua
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