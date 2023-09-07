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  4. Володько уверенно вышла в полуфинал 100-тысячника ITF в Японии
ITF
07 сентября 2023, 07:59 | Обновлено 07 сентября 2023, 09:05
267
0

Володько уверенно вышла в полуфинал 100-тысячника ITF в Японии

Катерина добыла еще одну победу в Токио

07 сентября 2023, 07:59 | Обновлено 07 сентября 2023, 09:05
267
0
Володько уверенно вышла в полуфинал 100-тысячника ITF в Японии
ITF. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (№277 WTA) успешно продолжает выступление на 100-тысячнике ITF в Токио.

В матче 1/4 финала основы украинка, которая преодолела квалификацию, в двух сетах обыграла Арианне Хартоно (№206 WTA) из Нидерландов.

Токио. 1/4 финала
Катерина Володько (Украина) – Арианне Хартоно (Нидерланды) – 6:3, 6:2

В следующем раунде Володько сразится против Виктории Голубич из Швейцарии.

Предыдущий раз Катерина играла в полуфинале 100-тысячника ITF еще в 2015 году в Марселе.

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Катерина Володько (Бондаренко) Арианне Хартоно ITF Токио
Источник Sport.ua
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