Володько уверенно вышла в полуфинал 100-тысячника ITF в Японии

Украинская теннисистка Катерина Володько (№277 WTA) успешно продолжает выступление на 100-тысячнике ITF в Токио.

В матче 1/4 финала основы украинка, которая преодолела квалификацию, в двух сетах обыграла Арианне Хартоно (№206 WTA) из Нидерландов.

Токио. 1/4 финала

Катерина Володько (Украина) – Арианне Хартоно (Нидерланды) – 6:3, 6:2

В следующем раунде Володько сразится против Виктории Голубич из Швейцарии.

Предыдущий раз Катерина играла в полуфинале 100-тысячника ITF еще в 2015 году в Марселе.