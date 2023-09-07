ITF07 сентября 2023, 07:59 | Обновлено 07 сентября 2023, 09:05
267
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Володько уверенно вышла в полуфинал 100-тысячника ITF в Японии
Катерина добыла еще одну победу в Токио
07 сентября 2023, 07:59 | Обновлено 07 сентября 2023, 09:05
267
0
Украинская теннисистка Катерина Володько (№277 WTA) успешно продолжает выступление на 100-тысячнике ITF в Токио.
В матче 1/4 финала основы украинка, которая преодолела квалификацию, в двух сетах обыграла Арианне Хартоно (№206 WTA) из Нидерландов.
Токио. 1/4 финала
Катерина Володько (Украина) – Арианне Хартоно (Нидерланды) – 6:3, 6:2
В следующем раунде Володько сразится против Виктории Голубич из Швейцарии.
Предыдущий раз Катерина играла в полуфинале 100-тысячника ITF еще в 2015 году в Марселе.
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