Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Галатасарай готов договариваться. Шахтер может отозвать жалобу по Тете
Украина. Премьер лига
06 сентября 2023, 12:06 |
613
0

Галатасарай готов договариваться. Шахтер может отозвать жалобу по Тете

Ранее «горняки» требовали дисквалификации бразильца и денежной компенсации от стамбульского клуба

06 сентября 2023, 12:06 |
613
0
Галатасарай готов договариваться. Шахтер может отозвать жалобу по Тете
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

Руководство «Галатасарая», который в летнее трансферное окно оформил переход вингера Тете из «Шахтера», не заплатив украинскому клубу компенсации, собирается договориться с «горняками» о досудебном решении спора.

Турки изначально полагали, что действуют в соответствии со всеми юридическими нормами, однако после достаточно агрессивной позиции, которую занял «Шахтер», выразили готовность договариваться.

«Горняки» затребовали от ФИФА наказать «Галатасарай» с целью получения компенсации за трансфер Тете, а самого бразильца украинский клуб хочет дисквалифицировать за нарушение условий контракта.

Сейчас же боссы и юристы «Галатасарая» ведут консультации с «Шахтером» по поводу, чтобы украинский клуб получил небольшую компенсацию за уход Тете, а взамен отозвал жалобу, поданную в ФИФА.

23-летний Тете подписал 4-летнее трудовое соглашение с «Галатасараем» с опцией продления еще на один год, и уже провел за стамбульскую команду 3 матча.

По теме:
Оболонь начала подготовку к матчу с Шахтером
ОФИЦИАЛЬНО. Кахим Пэррис продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана
ФОТО. Шапаренко отреагировал на трансфер Сидорчука
Тете Галатасарай Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ ФИФА
Источник Sporx
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: сегодня Сергей Сидорчук покинет Динамо
Футбол | 05 сентября 2023, 15:17 34
Источник: сегодня Сергей Сидорчук покинет Динамо
Источник: сегодня Сергей Сидорчук покинет Динамо

Капитан киевлян перейдет в европейский клуб

ЧИСОРА – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Здесь не может быть двух мнений»
Бокс | 05 сентября 2023, 22:01 0
ЧИСОРА – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Здесь не может быть двух мнений»
ЧИСОРА – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Здесь не может быть двух мнений»

Британский боксер уверен, что Даниель ударил не по правилам

Парижу грозит запрет на проведение Олимпиады-2024
Другие виды | 06.09.2023, 10:09
Парижу грозит запрет на проведение Олимпиады-2024
Парижу грозит запрет на проведение Олимпиады-2024
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 сентября
Футбол | 06.09.2023, 11:34
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 сентября
Стало известно, кто станет новым капитаном Динамо
Футбол | 05.09.2023, 22:27
Стало известно, кто станет новым капитаном Динамо
Стало известно, кто станет новым капитаном Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Безнадежный боксер по прозвищу Босс одержал дебютную победу в 19-м бою
Безнадежный боксер по прозвищу Босс одержал дебютную победу в 19-м бою
04.09.2023, 10:43 20
Бокс
Первая победа сборной Украины на чемпионате Европы
Первая победа сборной Украины на чемпионате Европы
04.09.2023, 20:10 40
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло
ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло
05.09.2023, 17:38 54
Футбол
6 кандидатов в замену Кучеру. Кто возглавит Днепр-1
6 кандидатов в замену Кучеру. Кто возглавит Днепр-1
05.09.2023, 14:50 22
Футбол
МУДРИК – Трубину: «Не очень рад тебя снова видеть, но что поделаешь»
МУДРИК – Трубину: «Не очень рад тебя снова видеть, но что поделаешь»
05.09.2023, 00:19 33
Футбол
Свёнтек прокомментировала потерю статуса первой ракетки мира
Свёнтек прокомментировала потерю статуса первой ракетки мира
04.09.2023, 09:20 1
Теннис
Почему Ливерпуль ошибся, отказавшись продать Салаха за 150 миллионов фунтов
Почему Ливерпуль ошибся, отказавшись продать Салаха за 150 миллионов фунтов
04.09.2023, 13:05 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем