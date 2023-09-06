Галатасарай готов договариваться. Шахтер может отозвать жалобу по Тете

Руководство «Галатасарая», который в летнее трансферное окно оформил переход вингера Тете из «Шахтера», не заплатив украинскому клубу компенсации, собирается договориться с «горняками» о досудебном решении спора.

Турки изначально полагали, что действуют в соответствии со всеми юридическими нормами, однако после достаточно агрессивной позиции, которую занял «Шахтер», выразили готовность договариваться.

«Горняки» затребовали от ФИФА наказать «Галатасарай» с целью получения компенсации за трансфер Тете, а самого бразильца украинский клуб хочет дисквалифицировать за нарушение условий контракта.

Сейчас же боссы и юристы «Галатасарая» ведут консультации с «Шахтером» по поводу, чтобы украинский клуб получил небольшую компенсацию за уход Тете, а взамен отозвал жалобу, поданную в ФИФА.

23-летний Тете подписал 4-летнее трудовое соглашение с «Галатасараем» с опцией продления еще на один год, и уже провел за стамбульскую команду 3 матча.