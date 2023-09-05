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  4. Шахтер получит компенсацию за Тете от Галатасарая – журналист
Украина. Премьер лига
05 сентября 2023, 09:45 |
1936
2

Шахтер получит компенсацию за Тете от Галатасарая – журналист

Ранее стамбульский клуб оформил подписание бразильца фактически на правах свободного агента

05 сентября 2023, 09:45 |
1936
2
Шахтер получит компенсацию за Тете от Галатасарая – журналист
aspor.com.tr. Тете

Чемпион Украины «Шахтер» все-таки получит компенсацию от «Галатасарая» за переход 23-летнего бразильского вингера Тете.

Об этом сообщил турецкий журналист Левент Тюземен в программе Artı Futbol.

«Я слышал, что «Галатасарай» заплатит небольшую компенсацию за Тете», – заявил Тюземен.

Напомним, стамбульский клуб оформил подписание бразильца фактически на правах свободного агента – Тете воспользовался Annexe 7 ФИФА, приостановив действие трудового соглашения с «Шахтером», которое было рассчитано до 31 декабря. После этого юридически ничто не мешало бразильцу оформить долгосрочный контракт с «Галатасараем».

Впоследствии в СМИ появилась информация, что «Шахтер» обратился в ЕСПЧ с иском к «Галатасараю», желая получить компенсацию в 12 миллионов евро за Тете.

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Источник A Spor
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Комментарии 2
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Микола Унгурян
було б непогано, а далі - прецедентне право і ШД (і не лише ШД, а й інші клуби) зможе боротись за компенсації від інших клубів
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+1
Alex86 1
ск, лям в рассрочку на 5 лет?
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+1
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