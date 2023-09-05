Шахтер получит компенсацию за Тете от Галатасарая – журналист

Чемпион Украины «Шахтер» все-таки получит компенсацию от «Галатасарая» за переход 23-летнего бразильского вингера Тете.

Об этом сообщил турецкий журналист Левент Тюземен в программе Artı Futbol.

«Я слышал, что «Галатасарай» заплатит небольшую компенсацию за Тете», – заявил Тюземен.

Напомним, стамбульский клуб оформил подписание бразильца фактически на правах свободного агента – Тете воспользовался Annexe 7 ФИФА, приостановив действие трудового соглашения с «Шахтером», которое было рассчитано до 31 декабря. После этого юридически ничто не мешало бразильцу оформить долгосрочный контракт с «Галатасараем».

Впоследствии в СМИ появилась информация, что «Шахтер» обратился в ЕСПЧ с иском к «Галатасараю», желая получить компенсацию в 12 миллионов евро за Тете.