Володько пробилась в четвертьфинал 100-тысячника ITF в Японии
Катерина успешно выступает на турнире в Японии
Украинская теннисистка Катерина Володько (№277 WTA) успешно продолжает выступление на 100-тысячнике ITF в Токио.
В матче второго раунда основы украинка, которая преодолела квалификацию, в двух сетах обыграла японку Харуку Кадзи (№232 WTA).
Токио. Второй круг
Катерина Володько (Украина) – Харука Кадзи (Япония) – 6:4, 6:2
В следующем раунде Володько сразится против Арианне Хартоно (№206 WTA) из Нидерландов.
Отметим, что в первом круге Катерина обыграла обладательницу уайлд-кард Сакуру Хосоги (6:0, 3:6, 6:3).
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