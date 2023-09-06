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  4. Володько пробилась в четвертьфинал 100-тысячника ITF в Японии
ITF
06 сентября 2023, 09:58 |
36
0

Володько пробилась в четвертьфинал 100-тысячника ITF в Японии

Катерина успешно выступает на турнире в Японии

06 сентября 2023, 09:58 |
36
0
Володько пробилась в четвертьфинал 100-тысячника ITF в Японии
ITF. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (№277 WTA) успешно продолжает выступление на 100-тысячнике ITF в Токио.

В матче второго раунда основы украинка, которая преодолела квалификацию, в двух сетах обыграла японку Харуку Кадзи (№232 WTA).

Токио. Второй круг
Катерина Володько (Украина) – Харука Кадзи (Япония) – 6:4, 6:2

В следующем раунде Володько сразится против Арианне Хартоно (№206 WTA) из Нидерландов.

Отметим, что в первом круге Катерина обыграла обладательницу уайлд-кард Сакуру Хосоги (6:0, 3:6, 6:3).

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Катерина Володько (Бондаренко) Харука Кадзи ITF Токио
Источник Sport.ua
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