Володько пробилась в четвертьфинал 100-тысячника ITF в Японии

Украинская теннисистка Катерина Володько (№277 WTA) успешно продолжает выступление на 100-тысячнике ITF в Токио.

В матче второго раунда основы украинка, которая преодолела квалификацию, в двух сетах обыграла японку Харуку Кадзи (№232 WTA).

Токио. Второй круг

Катерина Володько (Украина) – Харука Кадзи (Япония) – 6:4, 6:2

В следующем раунде Володько сразится против Арианне Хартоно (№206 WTA) из Нидерландов.

Отметим, что в первом круге Катерина обыграла обладательницу уайлд-кард Сакуру Хосоги (6:0, 3:6, 6:3).