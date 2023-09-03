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03 сентября 2023, 22:10 | Обновлено 03 сентября 2023, 23:27
465
0

Дженоа уступил Торино во второй игре Малиновского. Интер разгромил Фиалок

«Интер» дома с крупным счетом обыграл «Фиорентину» со счетом 4:0

03 сентября 2023, 22:10 | Обновлено 03 сентября 2023, 23:27
465
0
Дженоа уступил Торино во второй игре Малиновского. Интер разгромил Фиалок
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 3-го тура серии А «Торино» обыграло «Дженоа» со счетом 1:0.

Вторую игру за «Дженоа» провел украинский хавбек Руслан Малиновский. Он вышел в основе команды, получил желтую карточку на 21-й минуте и был заменен на 58-й минуте.

Единственный гол забил Неманья Радоньич на 90+4-й минуте.

«Интер» дома с крупным счетом обыграл «Фиорентину» со счетом 4:0.

Голы забили Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес, оформивший дубль, и Хакан Чалханоглу.

«Интер» с 9 очками возглавляет Серию А.

Серия А. 3-й тур, 3 сентября

Торино – Дженоа – 1:0

Гол: Радоньич, 90+4

Интер – Фиорентина – 4:0

Голы: Тюрам, 24, Лаутаро Мартинес, 53, 73, Хакан Чалханоглу, 58 (пен), 73.

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Интер Милан).
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Источник Sport.ua
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