Малиновский – в старте Дженоа на матч 3-го тура Серии А против Торино

3 сентября состоится матч 3-го тура Серии А между клубами «Торино» и «Дженоа».

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Поединок пройдет на стадионе «Олимпико» в Турине. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Украинский футболист «Дженоа» Руслан Малиновский попал в стартовый состав команды.

Для Руслана это будет второй матч за «грифонов» в текущем сезоне чемпионата Италии.