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  4. Малиновский – в старте Дженоа на матч 3-го тура Серии А против Торино
Италия
03 сентября 2023, 18:47 |
84
0

Малиновский – в старте Дженоа на матч 3-го тура Серии А против Торино

Поединок состоится 3 сентября в 19:30 по Киеву

03 сентября 2023, 18:47 |
84
0
Малиновский – в старте Дженоа на матч 3-го тура Серии А против Торино
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

3 сентября состоится матч 3-го тура Серии А между клубами «Торино» и «Дженоа».

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Поединок пройдет на стадионе «Олимпико» в Турине. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Украинский футболист «Дженоа» Руслан Малиновский попал в стартовый состав команды.

Для Руслана это будет второй матч за «грифонов» в текущем сезоне чемпионата Италии.

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Дженоа Торино Серия A чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский стартовые составы
Источник Sport.ua
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