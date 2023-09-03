Италия03 сентября 2023, 18:47 |
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Малиновский – в старте Дженоа на матч 3-го тура Серии А против Торино
Поединок состоится 3 сентября в 19:30 по Киеву
03 сентября 2023, 18:47 |
84
0
3 сентября состоится матч 3-го тура Серии А между клубами «Торино» и «Дженоа».
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Поединок пройдет на стадионе «Олимпико» в Турине. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Украинский футболист «Дженоа» Руслан Малиновский попал в стартовый состав команды.
Для Руслана это будет второй матч за «грифонов» в текущем сезоне чемпионата Италии.
⤵️ STARTING XI #TorinoGenoa pic.twitter.com/4BAgAFYKjS— Genoa CFC (@GenoaCFC) September 3, 2023
Il nostro XI per #TorinoGenoa 📋#SFT pic.twitter.com/fGkDAn60aA— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) September 3, 2023
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