Италия03 сентября 2023, 18:54 |
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Торино – Дженоа. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 3 сентября в 19:30 по Киеву
03 сентября 2023, 18:54 |
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3 сентября состоится матч 3-го тура Серии А между клубами «Торино» и «Дженоа».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Олимпико» в Турине.
Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Торино – Дженоа. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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