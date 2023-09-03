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Торино
03.09.2023 19:30 - : -
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Италия
03 сентября 2023, 18:54 |
75
0

Торино – Дженоа. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 3 сентября в 19:30 по Киеву

03 сентября 2023, 18:54 |
75
0
Торино – Дженоа. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

3 сентября состоится матч 3-го тура Серии А между клубами «Торино» и «Дженоа».

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Поединок пройдет на стадионе «Олимпико» в Турине.

Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Торино – Дженоа. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Торино Руслан Малиновский смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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