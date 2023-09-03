3 сентября состоится матч 3-го тура Серии А между клубами «Торино» и «Дженоа».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Олимпико» в Турине.

Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Торино – Дженоа. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция