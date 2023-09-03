Скандал в Первой лиге. Судья отменил финальный свисток в матче Металлурга

В игре 6-го тура Первой лиги Ингулец нанес поражение запорожскому Металлургу со счетом 3:2.

Концовка матча произошла скандальная ситуация. Судья матча Вадим Запрутняк дал финальный свисток, а затем неожиданно отменил его.

Дело в том, что к основному времени 2-го тайма было добавлено 4 минуты, а первый свисток прозвучал после 90+3-й минуты.

Арбитр исправил ошибку и продолжил игру уже после того, как транслятор матча дал финальные титры с итоговым счетом. Гости шансом сравнять счет не воспользовались.

ВИДЕО. Судья отменил финальный свисток в матче Металлурга и Ингульца