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Украина. Первая лига
03 сентября 2023, 18:50 | Обновлено 03 сентября 2023, 19:20
3428
2

Скандал в Первой лиге. Судья отменил финальный свисток в матче Металлурга

В игре 6-го тура Первой лиги Ингулец нанес поражение Металлургу со счетом 3:2

03 сентября 2023, 18:50 | Обновлено 03 сентября 2023, 19:20
3428
2
Скандал в Первой лиге. Судья отменил финальный свисток в матче Металлурга
ПФЛ

В игре 6-го тура Первой лиги Ингулец нанес поражение запорожскому Металлургу со счетом 3:2.

Концовка матча произошла скандальная ситуация. Судья матча Вадим Запрутняк дал финальный свисток, а затем неожиданно отменил его.

Дело в том, что к основному времени 2-го тайма было добавлено 4 минуты, а первый свисток прозвучал после 90+3-й минуты.

Арбитр исправил ошибку и продолжил игру уже после того, как транслятор матча дал финальные титры с итоговым счетом. Гости шансом сравнять счет не воспользовались.

ВИДЕО. Судья отменил финальный свисток в матче Металлурга и Ингульца

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Ингулец Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины скандал судейство Вадим Запрутняк
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Выталкиватель парашутистов
Я думал, что этот жирный боров поворознюк уже на нарах, а он, оказывается, продолжает не хило так "кормить" наших арбитров,Это сколько надо было заплатить арбитру, чтобы он в наглую закончил матч на минуту раньше, чтобы не дай Бог Металлург не сравнял счет? Может пора брать этого арбитра вместе с поворознюком за жабры? Или НЕ НА ЧАСІ?
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