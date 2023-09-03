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Подолье
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Украина. Первая лига
03 сентября 2023, 09:21 |
83
0

Ингулец – Металлург, Нива Т – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 сентября видеотрансляцию поединков 6-го тура Первой лиги

03 сентября 2023, 09:21 |
83
0
Ингулец – Металлург, Нива Т – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В воскресенье, 3 сентября состоятся шесть матчей 6-го тура Первой Лиги. Прямую трансляцию матчей смотрите на сайте Sport.ua.

Первая лига, 6-й тур

Группа А

14:30. Хуст – Подолье

15:00. Прикарпатье – Нива Бузовая

17:00. Нива Тернополь – Агробизнес

Группа Б

14:00. Диназ – Горняк-Спорт

16:00. Ингулец – Металлург Запорожье

16:30. СК Полтава – Виктория

Турнирная таблица

Группа А

Группа Б

Видеотрансляция матчей

14:00. Диназ – Горняк-Спорт

14:30. Хуст – Подолье

15:00. Прикарпатье – Нива Бузовая

16:00. Ингулец – Металлург Запорожье

16:30. СК Полтава – Виктория

17:00. Нива Тернополь – Агробизнес

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Первая лига Украины Хуст Подолье Хмельницкий Прикарпатье Ивано-Франковск Нива Бузовая Нива Тернополь Агробизнес Диназ Вышгород Горняк-Спорт Ингулец Металлург Запорожье Полтава Виктория Сумы (Николаевка) смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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