Украина. Первая лига03 сентября 2023, 09:21 |
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Ингулец – Металлург, Нива Т – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 сентября видеотрансляцию поединков 6-го тура Первой лиги
03 сентября 2023, 09:21 |
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В воскресенье, 3 сентября состоятся шесть матчей 6-го тура Первой Лиги. Прямую трансляцию матчей смотрите на сайте Sport.ua.
Первая лига, 6-й тур
Группа А
14:30. Хуст – Подолье
15:00. Прикарпатье – Нива Бузовая
17:00. Нива Тернополь – Агробизнес
Группа Б
14:00. Диназ – Горняк-Спорт
16:00. Ингулец – Металлург Запорожье
16:30. СК Полтава – Виктория
Турнирная таблица
Группа А
Группа Б
Видеотрансляция матчей
14:00. Диназ – Горняк-Спорт
14:30. Хуст – Подолье
15:00. Прикарпатье – Нива Бузовая
16:00. Ингулец – Металлург Запорожье
16:30. СК Полтава – Виктория
17:00. Нива Тернополь – Агробизнес
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