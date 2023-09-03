Ингулец обыграл Металлург в матче с 5 голами, Нива Бузовая спаслась на 90-й
3 сентября состоялись 6 матчей Первой лиги Украины
3 сентября состоялись 6 матчей 6-го тура Первой лиги Украины: 3 игры в группе А, 3 – в группе В.
В группе А победы одержал «Хуст». Команда обыграла «Подолье» со счетом 2:1. Поединки «Нива» Тернополь – «Агробизнес» (0:0) и «Прикарпатье» – «Нива» Бузовая (2:2) завершились вничью.
Центральный поединок дня состоялся в группе В. «Ингулец» со счетом 3:2 обыграл «Металлург» Запорожье. «Диназ» выиграл у «Горняк-Спорт» 2:1, а «Полтава» расписала мировую с «Викторией» Сумы (2:2).
Первая лига. 6-й тур. 3 сентября
Группа А
Хуст – Подолье – 2:1
Голы: Борисенко, 4, Шевчук, 20 – Болденков, 86
Прикарпатье – Нива Бузовая – 2:2
Голы: Француз, 43, Семка, 66 – Кныш, 21, Прокопчук, 90
Нива Тернополь – Агробизнес – 0:0
Группа В
Диназ – Горняк-Спорт – 3:1
Голы: Малаки, 18, Матеус, 54, Кириченко, 69 – Посевкин, 21
Ингулец – Металлург Запорожье – 3:2
Голы: Кольцов, 61 (пен.), 78, Резепов, 81 – Фальковски, 10, Сад, 90+1 (пен.)
Полтава – Виктория Сумы – 2:2
Голы: Вивдыч, 29, Горжуй, 82 – Мышенко, 40, Шаврин, 87
Турнирная таблица группы А
Турнирная таблица группы В
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