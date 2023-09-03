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Чемпионат Украины
Хуст
03.09.2023 14:30 – FT 2 : 1
Подолье
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Украина. Первая лига
03 сентября 2023, 20:15 |
177
0

Ингулец обыграл Металлург в матче с 5 голами, Нива Бузовая спаслась на 90-й

3 сентября состоялись 6 матчей Первой лиги Украины

03 сентября 2023, 20:15 |
177
0
Ингулец обыграл Металлург в матче с 5 голами, Нива Бузовая спаслась на 90-й
ФК Нива Бузовая

3 сентября состоялись 6 матчей 6-го тура Первой лиги Украины: 3 игры в группе А, 3 – в группе В.

В группе А победы одержал «Хуст». Команда обыграла «Подолье» со счетом 2:1. Поединки «Нива» Тернополь – «Агробизнес» (0:0) и «Прикарпатье» – «Нива» Бузовая (2:2) завершились вничью.

Центральный поединок дня состоялся в группе В. «Ингулец» со счетом 3:2 обыграл «Металлург» Запорожье. «Диназ» выиграл у «Горняк-Спорт» 2:1, а «Полтава» расписала мировую с «Викторией» Сумы (2:2).

Первая лига. 6-й тур. 3 сентября

Группа А

Хуст – Подолье – 2:1
Голы: Борисенко, 4, Шевчук, 20 – Болденков, 86

Прикарпатье – Нива Бузовая – 2:2
Голы: Француз, 43, Семка, 66 – Кныш, 21, Прокопчук, 90

Нива Тернополь – Агробизнес – 0:0

Группа В

Диназ – Горняк-Спорт – 3:1
Голы: Малаки, 18, Матеус, 54, Кириченко, 69 – Посевкин, 21

Ингулец – Металлург Запорожье – 3:2
Голы: Кольцов, 61 (пен.), 78, Резепов, 81 – Фальковски, 10, Сад, 90+1 (пен.)

Полтава – Виктория Сумы – 2:2
Голы: Вивдыч, 29, Горжуй, 82 – Мышенко, 40, Шаврин, 87

Турнирная таблица группы А

Турнирная таблица группы В

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Виктория Сумы (Николаевка) Хуст Подолье Хмельницкий Прикарпатье Ивано-Франковск Нива Бузовая Нива Тернополь Агробизнес Диназ Вышгород Горняк-Спорт Ингулец Металлург Запорожье Полтава Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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