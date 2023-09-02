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  4. Владимир ШАРАН: «Шахтер нас переиграл и счет справедлив»
Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 20:14 |
638
0

Владимир ШАРАН: «Шахтер нас переиграл и счет справедлив»

Руководитель «Миная» прокомментировал матч своей команды

02 сентября 2023, 20:14 |
638
0
Владимир ШАРАН: «Шахтер нас переиграл и счет справедлив»
ФК Минай. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал результат встречи с «Шахтером» в матче 6-го тура УПЛ (1:4).

Понимали, что будем играть много без мяча и готовились очень тщательно к этому поединку. Хотели правильно сыграть в защите и это у нас получалось в первом тайме. Ведь у «Шахтера» было всего несколько возможностей и Бандура сыграл уверенно. Но я недоволен действиями некоторых игроков. Если тренер производит замены в первом тайме, значит они не выполнили установку на игру. У нас не было никакой контригры, выход из защиты в атаку был просто ужасен. Хотели скорость на фланге, а ее не было, потому что игроки даже не верно размещались. Не было моментов, ударов, агрессии.

Второй тайм начали неплохо, 15 минут играли более агрессивно, перестроились, выпустили скоростного Одарюка и нормально провели этот отрезок. Но досадная ошибка в центре поля привела к голу. «Шахтеру» нельзя давать простор. Далее уже понимали, что отыграть два мяча у дончан очень тяжело. А потом пропустили еще. «Шахтер» нас переиграл и счет справедлив.

Не понимаю, почему арбитр еще симпатизирует столь сильной команде. Кажется, в эпизоде с падением Твердохлеба пенальти был, дальше, по-моему, игра высоко поднятой ногой в центре поля в случае со вторым голом, потом Гуничева Матвиенко подталкивал, это все видели и опять мы получили гол. Трудно судить, но мне казалось, были нарушения правил со стороны игроков «горняков», – сказал Шаран.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владимир Шаран Шахтер Донецк Минай
Источник Sport.ua
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