Первая лига. Трудовая победа Карпат и поражение Металлиста
Сыграно три матча 6-го тура Первой лиги
Сегодня, 2 сентября, было сыграно три матча в обеих группах Первой лиги Украины.
В группе A львовские «Карпаты» одержали непростую победу против «Эпицентра» благодаря двум забитым мячам в концовке в исполнении Кристиана Ното и Виталия Равлика. Харьковский «Металлист» минимально уступил «Буковине», победный гол за хозяев забил Василий Плаганюк на 76-й минуте матча.
В единственном матче группы B «Кремень» устроил мощный камбэк с «Черниговом». Футболисты из Кременчуга сумели отыграться с «0:2» и набрать три очка.
Первая лига. Группа А.
Карпаты – Эпицентр – 2:0.
Голы: Кристиан, 74, Равлик 81.
Буковина – Металлист – 1:0.
Голы: Плаганюк, 76.
Первая лига. Группа Б.
Чернигов – Кремень – 2:3.
Голы: Середюк, 4, 28 – Савицкий, 45, Трофимюк, 51, 90.
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