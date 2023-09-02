Первая лига. Трудовая победа Карпат и поражение Металлиста

Сегодня, 2 сентября, было сыграно три матча в обеих группах Первой лиги Украины.

В группе A львовские «Карпаты» одержали непростую победу против «Эпицентра» благодаря двум забитым мячам в концовке в исполнении Кристиана Ното и Виталия Равлика. Харьковский «Металлист» минимально уступил «Буковине», победный гол за хозяев забил Василий Плаганюк на 76-й минуте матча.

В единственном матче группы B «Кремень» устроил мощный камбэк с «Черниговом». Футболисты из Кременчуга сумели отыграться с «0:2» и набрать три очка.

Первая лига. Группа А.

Карпаты – Эпицентр – 2:0.

Голы: Кристиан, 74, Равлик 81.

Буковина – Металлист – 1:0.

Голы: Плаганюк, 76.

Первая лига. Группа Б.

Чернигов – Кремень – 2:3.

Голы: Середюк, 4, 28 – Савицкий, 45, Трофимюк, 51, 90.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ А

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ Б