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Украина. Первая лига
02 сентября 2023, 16:50 | Обновлено 02 сентября 2023, 17:02
283
0

Первая лига. Трудовая победа Карпат и поражение Металлиста

Сыграно три матча 6-го тура Первой лиги

02 сентября 2023, 16:50 | Обновлено 02 сентября 2023, 17:02
283
0
Первая лига. Трудовая победа Карпат и поражение Металлиста
Xsport. Карпаты – Эпицентр

Сегодня, 2 сентября, было сыграно три матча в обеих группах Первой лиги Украины.

В группе A львовские «Карпаты» одержали непростую победу против «Эпицентра» благодаря двум забитым мячам в концовке в исполнении Кристиана Ното и Виталия Равлика. Харьковский «Металлист» минимально уступил «Буковине», победный гол за хозяев забил Василий Плаганюк на 76-й минуте матча.

В единственном матче группы B «Кремень» устроил мощный камбэк с «Черниговом». Футболисты из Кременчуга сумели отыграться с «0:2» и набрать три очка.

Первая лига. Группа А.

Карпаты Эпицентр – 2:0.
Голы: Кристиан, 74, Равлик 81.

Буковина – Металлист – 1:0.
Голы: Плаганюк, 76.

Первая лига. Группа Б.

Чернигов – Кремень – 2:3.
Голы: Середюк, 4, 28 – Савицкий, 45, Трофимюк, 51, 90.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ А

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ Б

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Источник Sport.ua
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