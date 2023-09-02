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Карпаты Львов
02.09.2023 13:00 - : -
Эпицентр
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Украина. Вторая лига
02 сентября 2023, 09:47 | Обновлено 02 сентября 2023, 10:00
103
0

Карпаты – Эпицентр, Буковина – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 сентября видеотрансляцию поединков 6-го тура Первой лиги

02 сентября 2023, 09:47 | Обновлено 02 сентября 2023, 10:00
103
0
Карпаты – Эпицентр, Буковина – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 2 сентября, состоятся три поединка 6-го тура Первой лиги первенства Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей очередного игрового дня.

Первая лига. 6-й тур

  • 12:00. Чернигов – Кремень (группа Б)
  • 13:00. Карпаты – Эпицентр (группа А)
  • 14:30. Буковина – Металлист (группа А)

Турнирная таблица

Видеотрансляция матчей

12:00. Чернигов – Кремень

13:00. Карпаты – Эпицентр

14:30. Буковина - Металлист

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Источник Sport.ua
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