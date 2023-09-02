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Украина. Вторая лига02 сентября 2023, 09:47 | Обновлено 02 сентября 2023, 10:00
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Карпаты – Эпицентр, Буковина – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 сентября видеотрансляцию поединков 6-го тура Первой лиги
02 сентября 2023, 09:47 | Обновлено 02 сентября 2023, 10:00
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В субботу, 2 сентября, состоятся три поединка 6-го тура Первой лиги первенства Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей очередного игрового дня.
Первая лига. 6-й тур
- 12:00. Чернигов – Кремень (группа Б)
- 13:00. Карпаты – Эпицентр (группа А)
- 14:30. Буковина – Металлист (группа А)
Турнирная таблица
Видеотрансляция матчей
12:00. Чернигов – Кремень
13:00. Карпаты – Эпицентр
14:30. Буковина - Металлист
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