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  4. Возняцки на первом турнире Grand Slam после возвращения вышла во 2-ю неделю
US Open
02 сентября 2023, 01:51 |
54
0

Возняцки на первом турнире Grand Slam после возвращения вышла во 2-ю неделю

Экс-первая ракетка мира обыграла в Нью-Йорке одну из темных лошадок

02 сентября 2023, 01:51 |
54
0
Возняцки на первом турнире Grand Slam после возвращения вышла во 2-ю неделю
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Возняцки

Бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки продолжила серию побед на Открытом чемпионате США по теннису.

В матче третьего раунда представительница Дании в волевом стиле обыграла американку Дженнифер Брэди, которая также недавно вернулась в тур.

US Open. Третий круг
Каролин Возняцки (Дания) – Дженнифер Брэди (США) – 4:6, 6:3, 6:1

Брэди пропустила год из-за травмы, но была в списке темных лошадок. В 2020-м она играла здесь в полуфинале.

Отметим, что в предыдущем раунде Возняцки обыграла 11-ю ракетку мира Петру Квитову.

Каролин дважды играла в финале US Open (2009, 2014), но титул не выигрывала.

В 2019 году Возняцки сыграла свадьбу с бывшим американским баскетболистом Дэвидом Ли. На Australian Open 2020 она завершила карьеру. После этого Возняцки родила двух детей: дочь Оливию и сына Джеймса. В 2023 году она решила вернуться на корт и уже сыграла 6 матчей, выиграв 4 игры.

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Каролин Возняцки Дженнифер Брэди US Open 2023
Источник Sport.ua
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