Возняцки на первом турнире Grand Slam после возвращения вышла во 2-ю неделю
Экс-первая ракетка мира обыграла в Нью-Йорке одну из темных лошадок
Бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки продолжила серию побед на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче третьего раунда представительница Дании в волевом стиле обыграла американку Дженнифер Брэди, которая также недавно вернулась в тур.
US Open. Третий круг
Каролин Возняцки (Дания) – Дженнифер Брэди (США) – 4:6, 6:3, 6:1
Брэди пропустила год из-за травмы, но была в списке темных лошадок. В 2020-м она играла здесь в полуфинале.
Отметим, что в предыдущем раунде Возняцки обыграла 11-ю ракетку мира Петру Квитову.
Каролин дважды играла в финале US Open (2009, 2014), но титул не выигрывала.
В 2019 году Возняцки сыграла свадьбу с бывшим американским баскетболистом Дэвидом Ли. На Australian Open 2020 она завершила карьеру. После этого Возняцки родила двух детей: дочь Оливию и сына Джеймса. В 2023 году она решила вернуться на корт и уже сыграла 6 матчей, выиграв 4 игры.
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