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  4. ГРИГОРЧУК: «У нас не европейский уровень судейства»
Украина. Премьер лига
01 сентября 2023, 20:29 |
899
0

ГРИГОРЧУК: «У нас не европейский уровень судейства»

Тренер «Черноморца» раскритиковал действия украинских арбитров

01 сентября 2023, 20:29 |
899
0
ГРИГОРЧУК: «У нас не европейский уровень судейства»
ФК Чорноморець Одеса. Роман Григорчук

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук после проигранного матча 6-го тура УПЛ с «Вересом» (1:3) рассказал, что он думает о судейском корпусе УПЛ.

«Удаление в начале матча повлияло на общий рисунок игры, потому что нужно было менять целый ряд тактических вещей, полностью сорвался план на матч. Честно говоря, не хочу много говорить о судействе, но, по моему мнению, в этом направлении отношение к нашей команде плохое. С каждым матчем еще хуже и хуже. Будет неправильно, если я скажу, что у нас ужасные судьи, потому что я знаю много классных квалифицированных специалистов, но в целом ситуация не хорошая, у нас не европейский уровень судейства.

Я запретил своим игрокам какие-либо симуляции на поле, запретил разговаривать с рефери, на скамье запасных должен быть порядок. Просто не могу поверить, как люди, судящие матчи принимают такие решения, что управляет ими. Я не боюсь говорить об этом, потому что говорю правду, я честен в этом, и хочу увидеть честности от судей.

В некоторых матчах «Черноморца» я вижу против нас издевательство со стороны арбитров, и я просто не могу уже молчать», – сказал Григорчук.

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Роман Григорчук Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Черноморец - Верес
Источник ФК Черноморец
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