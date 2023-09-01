ГРИГОРЧУК: «У нас не европейский уровень судейства»

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук после проигранного матча 6-го тура УПЛ с «Вересом» (1:3) рассказал, что он думает о судейском корпусе УПЛ.

«Удаление в начале матча повлияло на общий рисунок игры, потому что нужно было менять целый ряд тактических вещей, полностью сорвался план на матч. Честно говоря, не хочу много говорить о судействе, но, по моему мнению, в этом направлении отношение к нашей команде плохое. С каждым матчем еще хуже и хуже. Будет неправильно, если я скажу, что у нас ужасные судьи, потому что я знаю много классных квалифицированных специалистов, но в целом ситуация не хорошая, у нас не европейский уровень судейства.

Я запретил своим игрокам какие-либо симуляции на поле, запретил разговаривать с рефери, на скамье запасных должен быть порядок. Просто не могу поверить, как люди, судящие матчи принимают такие решения, что управляет ими. Я не боюсь говорить об этом, потому что говорю правду, я честен в этом, и хочу увидеть честности от судей.

В некоторых матчах «Черноморца» я вижу против нас издевательство со стороны арбитров, и я просто не могу уже молчать», – сказал Григорчук.