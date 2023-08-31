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US Open
31 августа 2023, 13:04 | Обновлено 31 августа 2023, 13:12
277
0

ВОЗНЯЦКИ: «Это мечта, ставшая реальностью»

Датчанка – о победе над Квитовой на Открытом чемпионате США

31 августа 2023, 13:04 | Обновлено 31 августа 2023, 13:12
277
0
ВОЗНЯЦКИ: «Это мечта, ставшая реальностью»
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Возняцки

Датская теннисистка Каролина Возняцки поделилась эмоциями от победы чешкой Петрой Квитовой (№11 WTA) во встрече второго круга US Open.

33-летняя Возняцки, которая занимает 623-е место в мировом рейтинге, напомним, обыграла Квитову в двух сетах – 7:5, 7:6 (7:5).

«Это мечта, ставшая реальностью. Если бы вы задали мне вопрос об этом три года назад, я бы сказала, что никогда не вернусь сюда и не буду играть на этом корте. Вернуться и победить 11-ю ракетку мира – это нечто особенное. Спасибо всем за поддержку. Это очень много значит для меня», – призналась Возняцки после игры.

Следующей соперницей Каролин Возняцки на US Open станет американка Дженнифер Брэйди.

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Каролин Возняцки US Open 2023 Петра Квитова
Источник WTA
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