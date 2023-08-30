ХАХЛЕВ: «Заря нацелена на победу. 0:2 – не такой большой гандикап»

Полузащитник луганской «Зари» Алексей Хахлев поделился мнением накануне ответного матча 4-го раунда квалификации Лиге Европы против «Славии» из Праги (первая игра – 0:2), который пройдет 31 августа в польском Люблине:

– В первую очередь хочу заверить, что команда на 100 процентов будет нацелена только на победу. Счет 2:0 – это не столь большой гандикап. В мировом футболе отыгрывались гораздо большие счета. Уверен, что те, кто будет завтра на поле, отдадут все силы и покажут максимум, чтобы получить положительный результат для команды, клуба и страны в целом.

– За последний месяц у вас было много переездов?

– К сожалению, все это происходит, потому что в нашей стране идет война. Вчера был день памяти тех, кто оставил свою жизнь за Украину. Используя возможность находиться здесь, хотелось бы поблагодарить тех людей, которые защищают нашу страну и тех, которых, к сожалению, уже нет рядом с нами.

Обстоятельства, в которых мы находимся, делают след только сильнее. Никто из руководителей клуба, игроков, тренеров и персонала клуба не жалуются на это, потому что все понимают, в каких реалиях мы живем. Будем делать все от себя зависящее, чтобы завтра пройти это испытание и достойно представить Украину на международной арене.

– У «Славии» есть два игрока из Нигерии, против которых ваша сборная играла на молодежном чемпионате мира. Вы тоже играли тогда.

– Да, мы разговаривали перед пресс-конференцией на эту тему с тренером. Я помню этих ребят. Один из них тогда не забил пенальти. Надеюсь, завтра ситуация повторится (улыбается).