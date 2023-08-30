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  4. БАРТУЛОВИЧ: «Заря против Славии будет играть на победу. Ситуация непростая»
Лига Европы
30 августа 2023, 22:57 | Обновлено 30 августа 2023, 23:09
206
0

БАРТУЛОВИЧ: «Заря против Славии будет играть на победу. Ситуация непростая»

Тренер луганской «Зари» поделился мнением перед матчем ЛЕ со «Славией»

30 августа 2023, 22:57 | Обновлено 30 августа 2023, 23:09
206
0
БАРТУЛОВИЧ: «Заря против Славии будет играть на победу. Ситуация непростая»
ФК Заря. Бартулович и Хахлев

Тренер луганской «Зари» Младен Бартулович поделился мнением накануне ответного матча 4-го раунда квалификации Лиге Европы против «Славии» из Праги (первая игра – 0:2), который пройдет 31 августа в польском Люблине:

– Мы понимаем, что у нас непростая ситуация. Мы проиграли первую встречу со счётом 0:2. Но завтра будем пытаться отдать по полю всех себя, чтобы добиться положительного результата.

– Будете ли вы менять тактику на завтрашний матч или сыграете так, как играли прошлую встречу?

– Мы провели анализ первого поединка. Понимаем, что нужно что-либо менять. Надо отыгрываться. Как мы будем играть? Узнаете завтра.

– Нам в любом случае играть в групповом этапе еврокубков. По большому счету, на нас не давит результат и нам нечего терять.

– Нам завтра нужно играть на победу. Повторюсь, тяжелая ситуация, учитывая прошлую встречу, но в футболе все возможно. Надо сделать все от себя зависящее, чтобы победить. Уверен, что ребята сделают все для этого. Но если чего-то не хватит, если не сможем пройти в групповой этап Лиги Европы, хотя бы нужно набрать зачетные очки для улучшения коэффициента УЕФА для Украины.

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Лига Европы Заря Луганск Славия Прага Заря - Славия пресс-конференция Младен Бартулович
Источник ФК Заря Луганск
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