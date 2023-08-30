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  4. ЛУЧЕСКУ: «Самыми тяжелыми против Бешикташа будут первые 15 минут»
Лига конференций
30 августа 2023, 21:15 | Обновлено 30 августа 2023, 21:38
1213
3

ЛУЧЕСКУ: «Самыми тяжелыми против Бешикташа будут первые 15 минут»

Главный тренер «Динамо» ответил на вопросы перед матчем Лиги конференций

30 августа 2023, 21:15 | Обновлено 30 августа 2023, 21:38
1213
3
ЛУЧЕСКУ: «Самыми тяжелыми против Бешикташа будут первые 15 минут»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов в преддверии второго матча плей-офф раунда квалификации Лиги конференций против «Бешикташа», который состоится 31 августа в 21:00 (после поражения киевлян 2:3 в первой игре).

– Мистер, мы рады вас снова видеть здесь, в Стамбуле. Вы прекрасно знаете, какая атмосфера всегда властвует на трибунах этого стадиона. Как будете настраивать игроков к игре при такой атмосфере?

– Болельщики «Бешикташа» отличные, невероятные. Атмосфера здесь всегда фантастическая. Они не только гонят вперед свою команду, но и оказывают давление на соперников. Они вносят свой вклад в успехи команды.

Наверное, нужно показать нашим игрокам, что произошло во время матча «Бешикташа» с «Лейпцигом», когда один игрок покинул поле из-за того, что не мог продолжить играть за такую шумиху на трибунах. У нас много молодых игроков, не игравших на этом уровне, в таких условиях. Последние два года мы играли при пустых трибунах, поэтому я бы не хотел, чтобы такая атмосфера стала для них сюрпризом и повлияла на их действия в завтрашней игре.

– Позвольте поздравить Вас в Турции! После первого матча Вы отметили, что в составе Вашей команды преимущественно воспитанники академии. Является ли это преимуществом для ваших соперников? Как Ваша команда готова к ответному матчу?

– Мы хорошо готовы к завтрашнему поединку. Мы продемонстрировали хорошую игру в первом матче при том, что «Бешикташ» – сильный, хороший клуб. Они провели качественные трансферы, создали сильную европейскую команду, составленную не только из турецких исполнителей. Повторюсь, мы хорошо смотрелись в первом матче и проиграли лишь из-за нескольких отдельных эпизодов, пропустив после пенальти, углового и контратаки. В то же время мы создавали хорошие моменты, чтобы забить больше, поэтому результат мог быть другим. Уверен, что моя команда хорошо готова к завтрашней игре.

Конечно, я понимаю, что атмосфера, давление трибун может сильно повлиять на игру наших игроков. Самыми трудными для нас будут первые 15 минут. Но я верю, что мои игроки завтра проведут хороший матч против сильного соперника.

– Вы очень хорошо знаете турецкий футбол. Кто для Вас фаворит в турецкой Суперлиге?

– Турецкая лига сейчас стала одним из очень важных, сильнейших европейских чемпионатов. Еще когда я здесь работал, турецкая лига входила в топ-шестерку в Европе. Сейчас сюда приглашают опытных, сильных игроков по топ-чемпионатам. И это увеличивает значимость чемпионата, его качество привлекает большое количество болельщиков на трибуны, телевидение.

Но я также считаю, что в Турции больше делать для национальной сборной страны, ведь четыре ведущих клуба имеют очень небольшое количество турецких игроков. Сборная Турции должна быть представлена в финальных частях крупных турниров. Но трудно создать сильную сборную в таких условиях. Я имею право так говорить, ведь я работал здесь в течение шести лет.

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Динамо Киев Бешикташ пресс-конференция Мирча Луческу Лига конференций Бешикташ - Динамо
Источник ФК Динамо Киев
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Иван Качура
Вдачі діду та киянам👍 
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0
sheva
Облизав як завжди, а завтра ці..."чудові" не ромуна будуть провокувати, а українців. До чого тут тиск, перші 15 хв. Тобто на 20 хв. тиск припиниться? І скільки сезонів він буде розігрувати карту молоді, та не досвідчені? Не грали на такому рівні? Що ти мелеш...Шапаренко Франції забивав на 80 тис.+ Сидорчук,Бущан,Буяльский не грав на такому рівні? А ЧЄ, а групопа ЛЧ,ЛЄ, Попов,Сирота,Караваєв і т.д. там не грали? Тоже мені рівень, Бешикташ. Так у нас навіть запасний воротар від самої Барселони тащив... А той тільки ниє, та стелить солому. 
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0
Boodya 1209
треба було наперед сказати, що також головне це: переїзд, перехід, перелаз, сон, їжа (або не потравились) м'яч підкачений нормально, поле рівне, газон цілий, ворота рівні, судді чесні, вар працюючий, погода без дощу 
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