ВАНАТ: «Мы знаем слабые места Бешикташа. Ожидаю выход в группу ЛК»

Форвард «Динамо» Владислав Ванат ответил на вопросы журналистов в преддверии матча Q4 Лиги конференций.

– Чего ожидаете от завтрашнего матча после поражения в первом?

– От завтрашнего матча я ожидаю только прохода в следующий раунд. «Бешикташ» – очень хорошая команда, но нам известны их слабые места, поэтому мы постараемся использовать их.

В плей-офф раунда квалификации Лиги конференций «Динамо» сыграет против «Бешикташа», матч состоится 31 августа в 21:00 (после поражения киевлян 2:3 в первой игре).