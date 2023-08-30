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Лига конференций
30 августа 2023, 21:31 | Обновлено 30 августа 2023, 21:37
180
0

ВАНАТ: «Мы знаем слабые места Бешикташа. Ожидаю выход в группу ЛК»

Форвард «Динамо» ответил на вопросы перед матчем Лиги конференций

30 августа 2023, 21:31 | Обновлено 30 августа 2023, 21:37
180
0
ВАНАТ: «Мы знаем слабые места Бешикташа. Ожидаю выход в группу ЛК»
ФК Динамо. Владислав Ванат

Форвард «Динамо» Владислав Ванат ответил на вопросы журналистов в преддверии матча Q4 Лиги конференций.

– Чего ожидаете от завтрашнего матча после поражения в первом?

– От завтрашнего матча я ожидаю только прохода в следующий раунд. «Бешикташ» – очень хорошая команда, но нам известны их слабые места, поэтому мы постараемся использовать их.

В плей-офф раунда квалификации Лиги конференций «Динамо» сыграет против «Бешикташа», матч состоится 31 августа в 21:00 (после поражения киевлян 2:3 в первой игре).

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Динамо Киев Бешикташ пресс-конференция Лига конференций Бешикташ - Динамо Владислав Ванат
Источник ФК Динамо Киев
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