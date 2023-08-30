ВАНАТ: «Мы знаем слабые места Бешикташа. Ожидаю выход в группу ЛК»
Форвард «Динамо» ответил на вопросы перед матчем Лиги конференций
Форвард «Динамо» Владислав Ванат ответил на вопросы журналистов в преддверии матча Q4 Лиги конференций.
– Чего ожидаете от завтрашнего матча после поражения в первом?
– От завтрашнего матча я ожидаю только прохода в следующий раунд. «Бешикташ» – очень хорошая команда, но нам известны их слабые места, поэтому мы постараемся использовать их.
В плей-офф раунда квалификации Лиги конференций «Динамо» сыграет против «Бешикташа», матч состоится 31 августа в 21:00 (после поражения киевлян 2:3 в первой игре).
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