Кубок английской лиги
30.08.2023 22:00 – 3’ 0 : 0
Англия30 августа 2023, 21:13 | Обновлено 30 августа 2023, 21:40
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Миколенко выпервые сыграет за Эвертон в новом сезоне
Виталий выйдет с первых минут на матч Кубка английской лиги
30 августа 2023, 21:13 | Обновлено 30 августа 2023, 21:40
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30 августа «Эвертон» сыграет матч 1/32 финала Кубка английской лиги против «Донкастера».
Украинец Виталий Миколенко появится на поле с первых минут. Это будет его первый матч в составе «ирисок» в текущем сезоне.
Отметим, что «Эвертон» до этого сыграл три тура АПЛ, Миколенко просидел все матчи на скамейке запасных.
Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч рассказаывал, что Миколенко не был полностью готов физически.
Матч начнется в 22:00 по Киеву.
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люк.Только забарный в основной обойме в своём клубе