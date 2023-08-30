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Кубок английской лиги
Донкастер Роверс
30.08.2023 22:00 – 3 0 : 0
Эвертон
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Англия
30 августа 2023, 21:13 | Обновлено 30 августа 2023, 21:40
581
1

Миколенко выпервые сыграет за Эвертон в новом сезоне

Виталий выйдет с первых минут на матч Кубка английской лиги

30 августа 2023, 21:13 | Обновлено 30 августа 2023, 21:40
581
1
Миколенко выпервые сыграет за Эвертон в новом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

30 августа «Эвертон» сыграет матч 1/32 финала Кубка английской лиги против «Донкастера».

Украинец Виталий Миколенко появится на поле с первых минут. Это будет его первый матч в составе «ирисок» в текущем сезоне.

Отметим, что «Эвертон» до этого сыграл три тура АПЛ, Миколенко просидел все матчи на скамейке запасных.

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч рассказаывал, что Миколенко не был полностью готов физически.

Матч начнется в 22:00 по Киеву.

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Виталий Миколенко Кубок английской лиги по футболу Донкастер Эвертон стартовые составы
Источник ФК Эвертон
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Комментарии 1
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umnuy2
проигрывает конкуренцию к сожалению....все наши лавочники-миколенко,зинченко,мудрик,ярмо
люк.Только забарный в основной обойме в своём клубе
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