Миколенко выпервые сыграет за Эвертон в новом сезоне

30 августа «Эвертон» сыграет матч 1/32 финала Кубка английской лиги против «Донкастера».

Украинец Виталий Миколенко появится на поле с первых минут. Это будет его первый матч в составе «ирисок» в текущем сезоне.

Отметим, что «Эвертон» до этого сыграл три тура АПЛ, Миколенко просидел все матчи на скамейке запасных.

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч рассказаывал, что Миколенко не был полностью готов физически.

Матч начнется в 22:00 по Киеву.