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Кубок английской лиги
Донкастер Роверс
30.08.2023 22:00 – FT 1 : 2
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
31 августа 2023, 08:59 | Обновлено 31 августа 2023, 09:45
472
0

Донкастер – Эвертон – 1:2. Травма Миколенко. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/32 финала Кубка английской лиги

31 августа 2023, 08:59 | Обновлено 31 августа 2023, 09:45
472
0
Донкастер – Эвертон – 1:2. Травма Миколенко. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

30 августа состоялся поединок 1/32 финала Кубка английской лиги.

Эвертон победил Донкастер благодаря голу на последних минутах (2:1).

Украинец Виталий Миколенко вышел в основе ирисок, провел 75 минут на поле, после чего был заменен из-за травмы.

Кубок английской лиги

1/32 финала, 29 августа

Донкастер – Эвертон – 1:2

Голы: Айронсайд, 44 – Бету, 73, Данжума, 88.

Видеообзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Арнаут Груневельд (Эвертон).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Бето (Эвертон).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Joe Ironside (Донкастер Роверс).
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Эвертон Донкастер Виталий Миколенко Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Арно Данжума Груневелд Бету (Норберту Берсике Гомеш Бетункал)
Источник Sport.ua
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