Кубок английской лиги
30.08.2023 22:00 – FT 1 : 2
Англия31 августа 2023, 08:59 | Обновлено 31 августа 2023, 09:45
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Донкастер – Эвертон – 1:2. Травма Миколенко. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1/32 финала Кубка английской лиги
31 августа 2023, 08:59 | Обновлено 31 августа 2023, 09:45
472
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30 августа состоялся поединок 1/32 финала Кубка английской лиги.
Эвертон победил Донкастер благодаря голу на последних минутах (2:1).
Украинец Виталий Миколенко вышел в основе ирисок, провел 75 минут на поле, после чего был заменен из-за травмы.
Кубок английской лиги
1/32 финала, 29 августа
Донкастер – Эвертон – 1:2
Голы: Айронсайд, 44 – Бету, 73, Данжума, 88.
Видеообзор матча
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Арнаут Груневельд (Эвертон).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Бето (Эвертон).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Joe Ironside (Донкастер Роверс).
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