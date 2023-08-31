Донкастер – Эвертон – 1:2. Травма Миколенко. Видео голов и обзор матча

30 августа состоялся поединок 1/32 финала Кубка английской лиги.

Эвертон победил Донкастер благодаря голу на последних минутах (2:1).

Украинец Виталий Миколенко вышел в основе ирисок, провел 75 минут на поле, после чего был заменен из-за травмы.

Кубок английской лиги

1/32 финала, 29 августа

Донкастер – Эвертон – 1:2

Голы: Айронсайд, 44 – Бету, 73, Данжума, 88.

Видеообзор матча