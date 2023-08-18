Наставник Эвертона рассказал о восстановлении травмированного Миколенко

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч в преддверии матча с «Астон Виллой» во 2-м туре АПЛ коснулся темы травмированных игроков команды. Среди прочего, он рассказал о процессе восстановления защитника сборной Украины Виталия Миколенко, который, как известно, пропустил стартовый тур чемпионата Англии, а именно игру с «Фулхэмом» (0:1).

Дайч заявил, что Миколенко, а также форвард Арно Данжума, «все еще должны немного что-то сделать» на пути к полному физическому восстановлению.

«Это просто попытка правильно подобрать базовую форму для нескольких из них», – заявил Шон Дайч.

Матч 2-го тура АПЛ «Астон Вилла» – «Эвертон» состоится в воскресенье, 20 августа, начало – в 16:00 по Киеву.