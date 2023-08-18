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Англия
18 августа 2023, 16:53 | Обновлено 18 августа 2023, 16:58
596
0

Наставник Эвертона рассказал о восстановлении травмированного Миколенко

Шон Дайч – о состоянии украинского защитника

18 августа 2023, 16:53 | Обновлено 18 августа 2023, 16:58
596
0
Наставник Эвертона рассказал о восстановлении травмированного Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч в преддверии матча с «Астон Виллой» во 2-м туре АПЛ коснулся темы травмированных игроков команды. Среди прочего, он рассказал о процессе восстановления защитника сборной Украины Виталия Миколенко, который, как известно, пропустил стартовый тур чемпионата Англии, а именно игру с «Фулхэмом» (0:1).

Дайч заявил, что Миколенко, а также форвард Арно Данжума, «все еще должны немного что-то сделать» на пути к полному физическому восстановлению.

«Это просто попытка правильно подобрать базовую форму для нескольких из них», – заявил Шон Дайч.

Матч 2-го тура АПЛ «Астон Вилла» – «Эвертон» состоится в воскресенье, 20 августа, начало – в 16:00 по Киеву.

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Шон Дайч Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига травма чемпионат Англии по футболу
Источник Liverpool Echo
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