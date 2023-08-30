Тренер Спартака Тр: «Мы готовились, что у Днепра-1 будет новый наставник»

Главный тренер словацкого «Спартака» Трнава Михал Гашпарик дал пресс-конференцию перед матчем Q4 Лиги конференций против Днепра-1 (1:1 в первой игре):

– Эта неделя у нас проходила в классическом темпе. Мы проанализировали матч, посмотрели на собственную игру, вынесли ошибки. Кроме того, у нас была тяжелая игра против «Калице», после чего состоялось всего три тренировки в неделю. Завтра мы должны быть готовы на все 100 процентов, поэтому мы не проводим сегодня тренировки. Это для того, чтобы игроки находились в лучших физических кондициях.

– Какое состояние Джуричича?

– Марко сейчас находится в больнице и ждет дальнейшего обследования. По его диагнозу сейчас ничего не могу сказать. Для нас это проблема, ведь он представляет качество в атаке и очень опасный футболист. Нам нужно найти замену. У нас есть Милош Ористовски – он сыграл в воскресенье и хорошо себя проявил. Есть и другие альтернативы. Завтра увидите, кто выйдет на этой позиции.

– Каков план на завтрашний матч?

– У меня есть определенный план в голове. С «Калице» у нас была большая ротация, чтобы предотвратить травмы и чтобы футболисты подошли к матчу с «Днепром-1» в лучших кондициях, ведь эта встреча очень важна. В прошлом матче, несмотря на преимущество в количестве игроков, все закончилось только вничью, потому завтра нам нужна только победа.

– У «Днепра-1» сейчас нет главного тренера и не будет двух дисквалифицированных игроков. Что вы думаете по этому поводу?

– Да, мы готовились к тому, что у «Днепра-1» будет новый главный тренер, а именно Гонсало Гарсия. Мы анализировали его работу в других командах, но в итоге удивились, что его не будет. Что касается двух удаленных футболистов, то да, это для нас станет небольшим преимуществом, ведь это качественные игроки. Однако, я не думаю, что для соперника это станет большой потерей, ведь у них много качественных футболистов. Хотя все же это для нас преимущество, которое мы попытаемся использовать. В первой игре мы не сумели добиться победы, поэтому завтра не будем играть на ничью, а будем стремиться к победе.

– Как считаете, чего завтра ждать на трибунах. Известно, что приедет 600 фанатов Спартака. Ждете ли вы поддержки от жителей Кошице?

– Уверен, что завтра мы ощутим домашнюю атмосферу. Надеюсь на поддержку и местных жителей. Это придаст нам дополнительных сил на поле и команда сможет выложиться по полной. Уверен, что словаки покажут, что мы на одной стороне и поддержат нашу команду.

– Но если «Днепр-1» выйдет в группу Лиги конференций, то жители Кошице смогут увидеть его живьем?

– Да, но надеюсь, что они нас поддержат, а потом будут болеть за «Спартак» по телевизору в матчах в Трнаве.

ВИДЕО. Пресс-конференция главного тренера Спартака из Трнавы