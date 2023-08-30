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Лига конференций
30 августа 2023, 20:24 | Обновлено 30 августа 2023, 21:04
687
0

Валерий ГОРОДОВ: «У нас есть двое травмированных»

И.о. главного тренера СК «Днепр-1» – о предстоящем матче со «Спартаком» из Трнавы

30 августа 2023, 20:24 | Обновлено 30 августа 2023, 21:04
687
0
Валерий ГОРОДОВ: «У нас есть двое травмированных»
СК Днепр-1. Валерий Городов

Исполняющий обязанности главного тренера СК «Днепр-1» Валерий Городов поделился ожиданиями перед вторым матчем раунда плей-офф Лиги конференций против «Спартака» из Трнавы.

- Насколько ощутимые изменения будут в составе команды по сравнению с первой игрой?
- Изменения будут, потому что два футболиста у нас не сыграют из-за дисквалификации. Кроме того есть двое травмированных. Мы упорно готовились к этой встрече. Как оно будет, увидим на футбольном поле.

- То, что у «Спартака» выбыл основной нападающий, как-то повлияло на вашу подготовку к встрече?
- Это их проблемы. Сыграет другой нападающий.

Днепр-1 – Спартак Трнава. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

- Прошлый матч получился жестким. Может ли повториться то, что происходило в первой встрече с удалениями?
- Не знаю (улыбается), Завтра тоже будет тяжелая игра, но для нас этот матч будет как последний. Мы настроены на победу.

- Какую атмосферу вы завтра ожидаете на трибунах, учитывая, что ваш соперник из Словакии?
- Думаю, что болеть будут и за нас, и за «Спартак», и это будет хорошо, - сказал Городов.

Матч «Днепр-1» – «Спартак» Трнава состоится 31 августа в Кошице, начало в 21:00 по Киеву.

Первая игра в Трнаве завершилась вничью (1:1), у днепрян было два удаления.

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Спартак Трнава пресс-конференция Валерий Городов Днепр-1 Лига конференций Днепр-1 - Спартак Трнава
Источник СК Днепр-1
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