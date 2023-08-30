Валерий ГОРОДОВ: «У нас есть двое травмированных»
И.о. главного тренера СК «Днепр-1» – о предстоящем матче со «Спартаком» из Трнавы
Исполняющий обязанности главного тренера СК «Днепр-1» Валерий Городов поделился ожиданиями перед вторым матчем раунда плей-офф Лиги конференций против «Спартака» из Трнавы.
- Насколько ощутимые изменения будут в составе команды по сравнению с первой игрой?
- Изменения будут, потому что два футболиста у нас не сыграют из-за дисквалификации. Кроме того есть двое травмированных. Мы упорно готовились к этой встрече. Как оно будет, увидим на футбольном поле.
- То, что у «Спартака» выбыл основной нападающий, как-то повлияло на вашу подготовку к встрече?
- Это их проблемы. Сыграет другой нападающий.
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- Прошлый матч получился жестким. Может ли повториться то, что происходило в первой встрече с удалениями?
- Не знаю (улыбается), Завтра тоже будет тяжелая игра, но для нас этот матч будет как последний. Мы настроены на победу.
- Какую атмосферу вы завтра ожидаете на трибунах, учитывая, что ваш соперник из Словакии?
- Думаю, что болеть будут и за нас, и за «Спартак», и это будет хорошо, - сказал Городов.
Матч «Днепр-1» – «Спартак» Трнава состоится 31 августа в Кошице, начало в 21:00 по Киеву.
Первая игра в Трнаве завершилась вничью (1:1), у днепрян было два удаления.
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